Trump roept bevolking staten op zich te ‘bevrijden’

Nadat Trump afgelopen week eerst beweerde dat hij, en hij alleen, bepaalde of lockdowns in staten weer opgeheven konden worden – een volslagen onjuiste bewering, waarna hij de volgende dag dan maar beweerde dat hij de staten toestemming verleende om dat zelf te beslissen – vindt hij dat testen op COVID-19 juist weer wèl de verantwoordelijkheid van de staten is. Want natuurlijk wil hij er alleen iets mee te maken hebben als hij zonder enige inspanning met de eer kan strijken. En die tests zijn er slechts in beperkte mate. Maar het opheffen van de beperkende maatregelen kan alleen enigszins verantwoord als er voldoende breed getest kan worden, en volgens bijvoorbeeld gouverneur Andrew Cuomo van New York kan dat niet zonder federale steun.

Zoals u weet volg ik Donald Trump al jaren nauwgezet, en ik word dan ook niet heel gauw meer verrast door zijn schurkenstreken.

Maar de coronacrisis weet zelfs in Donald Trump nog een extra zwarte laag van kwaadaardigheid aan te boren die ook ik niet ten volle vermoed had. Hij wordt in het bijzonder nog valser dan hij in een goede bui al is wanneer hem duidelijk wordt gemaakt dat hij niet de macht heeft waar hij recht op meent te hebben, niet zijn zin kan krijgen. Openlijk geconfronteerd worden met het feit dat het de staten zelf zijn die bepalen of ze weer open gaan of niet moet zijn o zo fragiele ego dan ook vol in de kloten geraakt hebben.

Represailles konden niet uitblijven. Dreigde hij vorige week al staten de benodigde middelen te onthouden als hun gouverneurs niet wat lovender over hem zouden spreken, gisteren heeft hij op Twitter de bevolkingen van Minnesota, Virginia en Michigan ronduit opgeroepen in opstand te komen tegen hun gouverneurs die nog niet genegen zijn de lockdown op te heffen. Je verstand staat er bij stil, een president die de bevolking oproept tegen hun staatsregering in te gaan??

Er waren in die staten demonstraties gaande tegen verlengingen van de beperkende maatregelen. Op zichzelf gingen dat soort bijeenkomsten al in tegen de verordeningen met betrekking tot social distancing, maar waar ik helemaal niet bij kan is dat het bijvoorbeeld in Michigan werd toegestaan dat men zwaar, en ik bedoel zwáár bewapend, met automatische geweren als AR-15s en dergelijke, op de trappen van het Michigan State Capitol in Lansing ging staan. Natuurlijk kan dit alleen als je blank bent. Je kunt wel raden wat er gebeurt als er dertig zwarte Amerikanen met AR-15s zouden gaan demonstreren op de trappen van dat gebouw. Maar dat soort gewelddadig, extreem-rechts en extreem dom volk wordt dus uit wrok jegens niet aan Trump gehoorzamende Democratische gouverneurs tegen hun staatsregering opgehitst door de Sociopath in Chief .

Gisteren tweette Trump trouwens nog specifiek over Cuomo, terwijl die een persconferentie aan het geven was, dat hij niet zoveel moest praten maar meer moest doen, in zijn vertrouwde rol als Projector in Chief:





Gouverneur Andrew Cuomo veegde vervolgens in real time de vloer aan met Trump (zie ook de video):

“If he’s sitting at home and watching TV, maybe he should get up and go to work”

“Don’t pass the buck without passing the bucks”

“He’s saying he doesn’t want to provide funding to the states and he doesn’t want to help on testing. And I can tell you the states can’t do it otherwise.”

“I have said on a number of times I don’t know what to do, send him a bouquet of flowers?

“The only thing he’s doing, let’s be honest: “Well it’s up to the states to do re-open”. Well it was always up to the states. What, are you going to grant me what the constitution gave me before you were born? It’s called the Tenth Amendment. I don’t need the president of the United States to read the constitution for me. Maybe HE should have read the constitution before he said he had the power to open the states.”

“How many times do you want me to say thank you? But I’m saying thank you for doing your job”

Ik zou zoveel meer vertrouwen hebben in Cuomo dan Biden als presidentskandidaat…