De Lockdown: Alleenstaande supermoeders en Corona met Eva Yoo Ri Brussaard

Vandaag spreken we met Eva Yoo Ri Brussaard de oprichtster van Single SuperMom over het effect van de coronapandemie & crisisbeleid op alleenstaande moeders en hun kinderen. Onlangs schreef zij een opiniestuk getiteld ‘Je kind vastbinden aan een lantaarnpaal’…

Met het corona beleid van Rutte, vertelt ze, worden alleenstaande moeders gedwongen tot dit soort absurde praktijken. Verder houdt Jeremy een rant over het sociaal darwinisme van Bert Wagendorp in de Volkskrant, vertelt hij over de ‘mondkapjes voor iedereen’ campagne in Tsjechië en Nederland en het aankomende basisinkomen voor Spanje. Jelle kaart nogmaals de asociale rol aan die Nederland speelt in de EU tijdens de coronacrisis.