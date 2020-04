Open Brief: Brabant zegt NEE tegen FvD

Bron: https://www.facebook.com/events/2982640125133867/

Het Forum voor Democratie (FvD) dreigt deel uit te gaan maken van het provinciebestuur van Noord Brabant. CDA-leden in Brabant hebben op dit moment nog 5 dagen de tijd om hierover te stemmen. We moeten dus snel zijn! Laten we aan CDA-leden in Brabant, en zoveel mogelijk andere inwoners van onze mooie provincie duidelijk maken dat dit niet samen gaat met een inclusieve democratische samenleving die zich wil baseren op artikel 1 van de grondwet.

Wij roepen jullie dringend op tot een 3-tal acties:

– EMAIL: kopieer en plak onze open brief( zie hieronder) in zoveel mogelijk e-mails aan zoveel mogelijk CDA politici en CDA leden in Brabant(verwijzing naar website met mailadressen en lokale afdelingen zie onder de Open Brief)

– FACEBOOK: kopieer en plak onze open brief in zoveel mogelijk berichten en als reacties onder berichten op de Facebookpagina van CDA Brabant en Facebookpagina’s van lokale afdelingen.

– TWITTER: laat op twitter aan CDA Brabant en lokale CDA afdelingen weten wat je van samenwerking met het FvD vindt

Geachte lezer,

Het Forum voor Democratie (FvD) dreigt deel uit te gaan maken van het provinciebestuur van Noord Brabant. Ook het CDA, uw partij zal van het beoogde provinciebestuur deel uit gaan maken. U bent als CDA-lid in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. Wij vragen u met klem om zich tegen deze coalitie en daarmee tegen deelname van het FvD aan het provinciebestuur uit te spreken.

Dit vragen wij om de volgende reden:

Het FvD is niet zomaar een partij. De standpunten van aanvoerder Baudet getuigen van een antidemocratische houding. Keer op keer trekt hij de gelijkwaardigheid van mensen in twijfel. Uitspraken over een ‘boreale Europa’, over ‘homeopathische verdunning’ van de bevolking vanwege ‘massa-immigratie’ hebben een racistische insteek. Een partij waarvan de leider dit gedachtegoed uitdraagt, is een partij waarvan de principes haaks staan op het gelijkheidsbeginsel, zoals dat bijvoorbeeld ook in artikel 1 van de Grondwet is geformuleerd. Met deelname van die partij aan het provinciebestuur komt dat gelijkheidsbeginsel in Brabant in gevaar. Partijen voor wie dat grondwettelijk gegarandeerde gelijkheidsbeginsel cruciaal is horen hier geen medewerking aan te verlenen.

Het FvD maakt maatregelen op rationele grondslag onmogelijk. In stellingnames rond klimaat, landbouw, stikstof en dergelijke laat het Forum keer op keer blijken dat ze niet alleen wetenschappelijke onderbouwing schuwt en wetenschappelijk inzicht negeert, maar deze ook verdacht maakt en ondermijnt. Zo is de aanpak van serieuze problemen zoals klimaat en vervuiling onmogelijk.

Het FvD behandelt mensen met wie ze het oneens is, niet als gewaardeerde opponenten, maar als vijanden. Uitspraken van leider Baudet wijzen keer op keer in die richting. Deelname van dit Forum aan welk openbaar bestuur dan ook staat garant voor ruzie, en is een stap in de richting van een staatsbestel waar andersdenkenden te vrezen hebben voor censuur, beroepsverbod en erger. Aan deze ontwikkeling dient het CDA geen medewerking te verlenen. De gedoogcoalitie met de PVV van geert Wilders zou dat betreft toch als een indringende waarschuwing hebben moeten dienen: dit nooit weer.

Ter wille van een rationele aanpak van problemen, ter wille van de vrijheid en de verdraagzaamheid, maar boven alles ter wille van de gelijkwaardigheid van mensen, vragen wij u dan ook: zegt u alstublieft NEE tegen een coalitie met het FvD!

Met vriendelijke groet,

WE ARE 1

E-mail tips:

Op de website CDA Brabant, https://cdabrabant.nl/ vind je onder de knop ‘Partijbestuur’ alle namen en mailadressen van het huidige partijbestuur van Brabant:

Onder ‘Provinciale Staten 2019-2023, vind je alle namen en mailadressen van de fractievoorzitter, vice-fractievoorzitter en de 6 Statenleden die zitting hebben in de Provinciale Staten. Ook vind je de naam en het mailadres van de politiek assistent en de communicatie medewerker.

Onder ‘Afdelingen’ vind je alle afdelingen van het CDA in Brabant van a ™ z: door door te klikken kom je op de afdelingspagina’s met de bijbehorende contactgegevens. Bijna alle afdelingen hebben mailadressen, en anders raden we dringend aan de open brief toe te sturen deze te kopiëren in het contactformulier, bij sommige afdelingen kun je ook rechtstreekse mailadressen van politici en bestuurders vinden. Een lijst van alle CDA afdelingen in Brabant: Alphen Chaam

Altena

Asden-Heusden-Ommel

Baarle Nassau

Bergen op Zoom

Bergeijk

Bernheze

Best Bladel

Boekel-Venhorst

Boxmeer

Boxtel-Liempde-Lennisheuvel

Breda

Cranendonk

Cuijk

Deurne

Dongen- ‘s Gravenmoer

Dommelen

Eersel

Eindhoven

Etten-Leur

Geertruidenberg

Geldrop-Mierlo

Gemert-Bakel

Gilze en Rijen

Goirle en Riel

Grave

Haaren

Halderberge

Heeze-Leende-Sterksel

Helmond

‘s-Hertogenbosch

Heusden

Hilvarenbeek

Laarbeek

Landerd

Loon op Zand

Meijerijstad

Mill en Sint Hubert

Moerdijk

Nuenen

Oirschot- De Beerzen

Oisterwijk

Oosterhout

Oss

Reusel- De Mierden

Roosendaal

Rucphen

Someren

Son & Breugel

Sint Anthonis

Sint Michielsgestel

Steenbergen

Tilburg

Uden

Valkenswaard

Veldhoven

Vught- Cromvoirt

Waalre

Waalwijk

Woensdrecht

Zundert