Corona App, privacy en surveillance

Jeremy spreekt met Lotte Houwing van Bits of Freedom over de Corona App, privacy & surveillance en de relatie tussen de staat en de burger.

Lotte Houwing is beleidsadviseur en onderzoeker bij Bits of Freedom. Zij richt zich vooral op de relatie tussen de staat en de burger en de machtsverhoudingen die daarmee gepaard gaan. Zo werkt zij aan het dossier op de geheime diensten (de Sleepwet) en de opsporingsbevoegdheden van de politie. Zij zet zich in voor de bescherming van de burger tegen misbruik van deze macht.

Verder bespreekt Hessel zijn hoop op linkse oplossingen om uit deze crisis te komen, en de vrees voor een rechtse shock-doctrine.



De Lockdown