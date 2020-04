Loes spreekt met Paul Jonas, voormalig huisarts en Cuba kenner over hoe wij juist in deze coronacrisis kunnen leren van het Cubaanse zorgstelsel. Paul Jonas vertelt hoe het Nederlandse zorgstelsel op de schop moet. Het is de hoogste tijd voor meer preventie. Wat kunnen wij in Nederland, waar marktwerking de zorg domineert, leren van het Cubaanse zorgstelsel?



De Lockdown