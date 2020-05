Republikeinse sabotage van de rechtsstaat zet door

Zoals we eerder deze week zagen gaf een troep zwaarbewapende rednecks in Michigan graag gehoor aan Trumps oproep hun staat te ‘bevrijden’ van de veronderstelde dictatuur onder gouverneur Gretchen Whitmer. Voor ons Europeanen is het al volslagen absurd dat men om te beginnen gewapend mag rondlopen – laat staan dermate zwaar – maar op diverse Amerikaanse pagina’s en onder mijn Amerikaanse vrienden heerste er wel degelijk ook verbijstering dat het gewapend binnentreden van een dergelijk gebouw zomaar toegelaten werd.

Natuurlijk hoefden we niet op enige afkeuring van Trump over deze schandalige toestanden te rekenen, in tegendeel, net als bij de extreem-rechtse rellen in Charlottesville in 2017, waarbij een vrouw door een van de fascistische demonstranten werd doodgereden meende Trump te moeten beweren dat deze gevaarlijke rednecks ‘good people’ waren, en dat de gouverneur, door hem eerder als ‘that woman from Michigan’ aangeduid nu gewoon maar eens aan hen moest toegeven.

Het is ook werkelijk de crème de la crème van het land dat aan dit soort oproepen voldoet:

This was one of the signs at the “Re-open Illinois” event today. She assured those that she was not a Nazi, and stated, “I have Jewish friends.” Thank you for representing yourself and your “movement” for what it is. pic.twitter.com/CcIX2SVu6s — Dennis Kosuth, RN (@Dennis_Kosuth) May 1, 2020

Maar daar was het Trump natuurlijk om begonnen, dermate veel onrust te stoken dat de Democratische gouverneurs onder druk komen te staan om de economie gauw weer open te gooien. Als er ooit daadwerkelijk iets van een de facto machtsgreep tegen een Democratische gouverneur zou plaatsvinden denk ik dat Trump geen vinger zou uitsteken om orde op zaken te stellen. Hij probeert die staten voortdurend te grazen te nemen.

Hij heeft er al voor gezorgd dat met name staten met Democratische gouverneurs die niet aardig genoeg tegen hem zijn geweest langer van medische hulpmiddelen verstoken bleven, en probeerde laatst ook al Democratische staten te dwingen hun zogenaamde sanctuary cities op te heffen – op straffe van het niet ontvangen van medische hulpmiddelen – waar men vluchtelingen niet uitlevert aan ICE-officieren ter uitzetting. Reden nummer zoveel voor impeachment, maar die procedure is nu wel definitief volkomen krachteloos gebleken met een door en door moreel verrotte meerderheidspartij als de Republikeinen.

Het Congres kan trouwens sowieso wel opgeheven worden, want enige controle kan er niet meer door hen worden uitgeoefend, nu gebleken is dat de regering eenvoudigweg alle medewerking kan weigeren en willekeurig wie dan ook die verbonden is met de regering ervan kan weerhouden gehoord te worden door het Congres.

Na de eindeloze sabotage tijdens het Muelleronderzoek en het impeachmentproces, wordt nu immers ook Dr. Fauci ervan weerhouden om aanstaande week in het Huis van Afgevaardigden gehoord te worden. Die weet natuurlijk ook weer veel teveel van het kwaadaardige en ongetwijfeld volslagen stupide gedrag van Trump achter de schermen. Alhoewel Trump er ook nooit te beroerd voor is om zichzelf vóór de schermen volledig af te laten gaan, zoals met zijn inmiddels beruchte ‘sarcastisch bedoelde’ adviezen omtrent bleekmiddelinjecties en het met UV-licht in bloedvaten proberen te schijnen. Het is te absurd voor woorden.

Maar goed, hier zal ook wel weer geen, of op zijn best een of andere weeë reactie van de Democraten op komen, in plaats van bijvoorbeeld Fauci direct te dagvaarden. Ze hadden twee jaar geleden al, vanaf de eerste weigering te getuigen in het Muelleronderzoek, de betreffende personen door het Huis zelf onder arrest moeten laten plaatsen. Die wet bestaat. Maar nee, het moest allemaal via de nette, formele weg van rechtszaken, met het gevolg dat Raadsman van het Witte Huis Don McGahn twee jaar later nog steeds niet gehoord is. Binnenkort gaat zich daar dan eindelijk het voltallige panel van rechters in de beroepszaak over buigen, en daarna kan het nog naar het Supreme Court gaan, dus daar komt niks meer van terecht voor de verkiezingen.

Wanneer gaan de Democraten eens beseffen dat ze met een door en door kwaadaardige, anti-democratische tegenpartij te maken hebben, zonder ook maar een greintje fatsoen of moreel besef, die er volledig op gericht is de democratie te saboteren? Als ik Nancy Pelosi was zou ik alleen nog per dagvaarding communiceren met Republikeinse regeringsfunctionarissen, persoonlijk overhandigd door de Sergeant at Arms gevolgd door onmiddelijke arrestatie bij weigering. Autoritaire dwang is immers de enige taal die fascisten verstaan, er is geen enkele reden voor beleefdheid of wellevendheid meer waar het de Republikeinen betreft.

En dan moeten we dus maar hopen dat Joe Biden de man is die een einde aan deze rampzalige regering gaat maken. Inmiddels heeft die trouwens te kampen met een klacht over seksuele aanranding, die begin jaren negentig zou hebben plaatsgevonden. Hij zou als senator een medewerkster met zijn vinger gepenetreerd hebben, een zeer zware beschuldiging die, indien die op waarheid blijkt te berusten, fataal zal zijn. Het is nog niet geheel duidelijk wie nu te geloven, er zijn namelijk redenen om twijfels te hebben bij Reade’s verhaal .

Maar zoals ik al eerder zei, nog afgezien van deze kwestie ben ik er bepaald niet gerust op dat Biden Trump zal verslaan, alhoewel de peilingen daar momenteel wel op duiden. Maar dat deden ze bij Hillary Clinton ook.