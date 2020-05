Wie herdenkt ons? Ongehoorzaam aan fascisten!

Vier en vijf mei. Terwijl we de doden herdenken, komen er opnieuw fascisten in het Brabantse bestuur. Wat moeten we daar over zeggen? Dit:

We zweren dat we niet zullen gehoorzamen aan fascisten,

noch aan wie collaboreert met fascisten.

Toen niet, nu niet, nooit.

Onderteken deze oproep door hem te delen met hashtag #Ongehoorzaam

Grutjes

waaruit:

Er zijn grote verschillen tussen de nazi’s en de FvD. De allerbelangrijkste daarvan is natuurlijk dat de FvD geen georganiseerd grootschalig straatgeweld pleegt. Maar veel ideeën van de FvD zijn verre van origineel.