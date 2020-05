Collage! Extreemrechts over de rooie na toespraak Grunberg

Schrijver Arnold Grunberg (van Joodse afkomst) hield gisteren de 4mei-lezing en deed daarbij het ondenkbare: de haatpropaganda van PVV en FVD over Marokkanen vergelijken met de haatpropaganda van de nazi’s over Joden:

En het is ook logisch dat als er gesproken wordt over bepaalde bevolkingsgroepen op een manier die doet denken aan de meest duistere tijd uit de twintigste eeuw, als dat gewoon is geworden, er vroeg of laat op die manier ook weer over Joden gesproken kan worden.

Voor mij was het van begin af aan duidelijk: als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij