Thuisblijven zonder thuis?

Alex en Sanne spreken duo-raadslid van Jazie Veldhuyzen over hoe dak- en thuislozen, flexwerkers en precaire huurders nu de hardste klappen van de #CoronaCrisis vangen, en hoe we radicaal rechtvaardig deze crisis uitkomen.

Ook in Amsterdam worden de klappen door de Coronacrisis ongelijk verdeeld. Daklozen, flexwerkers, en precaire huurders, zijn meer de pineut dan topverdieners aan de Zuidas, ziet Jazie Veldhuyzen. Dat moet anders, zegt dit strijdvaardige, activistische duo-raadslid van BIJ1. Basisinkomens, schulden van kwetsbaren kwijtschelden, een dak boven je hoofd als recht invoeren: het is tijd voor een radicaal sociale crisisaanpak, zegt hij. Wie betaalt dat dan? Vermogensbelastingen bijvoorbeeld. Hoe pak je dat fiscaal aan? Via belastingen wellicht, op de rijksten van het land dan. Laat de zwakste schouders niet de zwaarste lasten dragen.



De Lockdown