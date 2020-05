Jullie vrijheid is de onze niet!

Video’s van complotdenker David Icke, bekend om zijn antisemitisme en holocaust ontkenning, een deelnemer met een gele jodenster met opschrift ‘anti-vaxxer’, en dan nog durven oproepen tot een demonstratie tegen een lockdown die geen lockdown is met de bewering dat corona bedrog is.

Dat beweert dan voor de vrijheid te strijden. Maar wiens vrijheid eigenlijk?

De demonstraties in Den Haag afgelopen weken, met tot nu toe als hoogtepunt die van 5 mei waarbij tientallen mensen werden gearresteerd, waren er niet voor mijn vrijheid. De arrestaties ook geen ‘offer’ voor mijn vrijheid. Dat alles was er niet voor de vrijheid van die ouderen die het verzorgingshuis niet uit kunnen en geen bezoek mogen ontvangen. De demonstraties waren er niet voor vluchtelingen die gedwongen worden op straat te leven en ook niet voor gevangenen die in de gevangenis nu werkelijk in lockdown zitten, 21 uur per dag op cel, maar wel gedwongen met 2 op 1 cel zitten, ook als de celgenoot corona heeft. De demonstraties waren er ook niet voor die gevangenen die er bovendien ook nog eens zitten alleen maar om ze te kunnen deporteren. En gedemonstreerd werd ook niet voor daklozen die geen dak boven hun hoofd hebben om comfortabel in een huis te kunnen gaan zitten.

Nee. Voor de vrijheid van al die mensen stonden zij er niet, die riepen er voor de vrijheid te staan. Nee, ze stonden er voor het voorrecht om andere mensen de vrijheid nog langer te mogen ontnemen, want zij, zij willen naar festivals, naar de kroeg, lekker dicht op elkaar in de trein zitten om naar hun demonstratie te gaan, zij willen de vrijheid elkaar te besmetten. Zij willen de vrijheid om vervolgens eenmaal zelf besmet met een licht kuchje naar hun baas te gaan omdat corona niet bestaat of maar een griepje is. De vrijheid om te gaan werken voor staat en kapitaal om vervolgens met hun welverdiende centjes naar de supermarkt te gaan om diegenen die voorzichtig afstand houden uit te lachen terwijl ze rakelings langs komen lopen. Ja, wat weten ze het beter die zeggen voor ‘de vrijheid’ te strijden. Die vrijheid om iedereen potentieel ziek te mogen maken. Die willen ze. Dat vinden zij vrijheid.

Ik kan hen zeggen: dat is geen vrijheid. Dat is egoïsme. Dat is de VVD-variant van vrijheid. Vrijheid ten koste van anderen. Vrijheid ten koste van mensen die niet aan dicht opeengepakt wonen kunnen ontkomen. Vrijheid voor mensen met geld en onbegrensde mogelijkheden. Vrijheid voor mensen die menen dat het virus hen niet raken zal, want zij zijn immers jong, gezond, hebben toegang tot medische zorg, maar zijn eigenlijk alleen al vanwege het idee dat het virus niet bestaat immuun. #really? CU in the IC.

Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is. Dus jullie die daar demonstreerden, ik noem jullie altijd maar even samenvattend ‘aluhoedjes’: als jullie eigen belang je de dood van een ander waard is, dan ben je nog medeplichtig aan het schandalige overheidsbeleid ook, want schandalig, dat is het, maar dan om een andere reden dan degene die jullie erin aanwijzen.

Vrijheid, dat is solidariteit. En het beleid van de Neederlandse overheid, dat is inderdaad bedrog: het bedrog van doen alsof het wel meevalt. En niet: het bedrog een ziekte te verzinnen die er niet is. En ook niet: corona komt door 5G netwerken. Vooral blijven roepen dat soort ongefundeerde flauwekul zodat dommeriken die zendmasten in de hens gaan steken. Ik kan wel betere targets bedenken om in de fik te steken als je toch zo nodig moet.

Om maar wat te noemen: waarom hoor ik jullie niet over de ziekmakende dierenbeulen in de bio-industrie in Oost-Limburg, die behalve dieren ook mensen ziek maakt, zieker dan elders in het land? Waardoor mensen met corona nog meer risico lopen? Dat is reëel gevaar. Dat is echt gevaar dat door dat geschreeuw van jullie met je complotten volledig ondergesneeuwd raakt. Net zoals het lot van mensen die het meest slachtoffer worden van de pandemie, namelijk van de combinatie corona en racistisch beleid, ondergesneeuwd raakt.

Dat geschreeuw daar in Den Haag van aluhoedjes en aanverwante complotdenkers is zo mogelijk nog schadelijker dan het kabinetsbeleid zelf. Niet alleen voor de gezondheid van henzelf en anderen die in levensgevaar worden gebracht, maar ook voor de sociale strijd die we juist nu zo hard nodig hebben.

Maar wat zie ik? Ik zie beschuldigende vingers richting mensen die binnen blijven. Gezagsgetrouwe schapen zijn we. Maar wij vrezen niet de staatsrepressie, want we zitten er niet mee om wetten te breken wanneer dat daadwerkelijk nodig is. En sprekend voor mezelf: ik vrees meer dan alle mogelijke staatsrepressie bij elkaar verantwoordelijk te worden voor de dood of ernstige langdurige chronische ziekte van anderen. Nog voordat de zogeheten intelligente-totaal-niet-intelligente lockdown werd ingevoerd en Rutte nog op een podium lacherig een hand stond te schudden. Oeps! Grappig he?

Het ging daarna van kwaad tot erger. Thuisblijven uit bescherming van mezelf en anderen als bescherming tegen de ene misdaad na de andere door de overheid, tegen totaal onverantwoorde beleidsplannen zoals zogenaamde groepsimmuniteit (dat zal de aluhoedjes wel als muziek in de oren geklonken hebben toen de overheid nog net zo kortzichtig was als zij) is in dit geval een daad van solidariteit. Dat is kiezen voor vrijheid van allemaal, of onvrijheid van allemaal als dat even nodig is. Dat is weten dat er ook mensen zijn die het samen moeten zien te rooien in een flatje zonder balkon midden in de stad. Dat is ervoor zorgen dat het niet zo lang hoeft te duren, eigen preventie door zelf de verantwoordelijkheid te nemen niet aan de verspreiding van dat verdomde virus mee te werken. Ook dat is strijd. Achter je eigen voordeur. Maar dat moeten we wel samen doen. En dan bedoel ik niet het ‘samen’ van Rutte cs. want dat ‘samen’ is ieder voor zich en het recht van de sterkste. Dat ‘samen’ laat hele bevolkingsgroepen buiten beschouwing. Dat ‘samen’ denkt niet aan uitgebuite arbeidsmigranten. Dat samen denkt niet aan sekswerkers en illegaal verklaarden. Dat samen denkt niet aan gevangenen wier leven nu nog minder waard is. Een ‘samen’leving die zoveel mensen laat barsten geeft het geen pas het woord vrijheid in de mond te nemen. En jullie, aluhoedjes, anti-vaxxers, Icke-fans, jullie gedragen je als de voorhoede van een revolutie die een contra-revolutie is. Jullie zien de ware repressie niet, jullie begraven de ware repressie onder een berg drek die een Oost-Brabantse boer in zijn gierput heeft liggen. En maar roepen: ‘vrijheid!’

Veel verontwaardiging natuurlijk over de repressie tegen de demonstratie op 5 mei. Die repressie is natuurlijk van de ratten bezeken. Niet omdat die de aluhoedjes trof, maar omdat repressie dat altijd is. Ik ken die repressie wel, heel goed, waarschijnlijk ook wel een stuk beter. Maar die demonstratie zelf vond ik net zo kwalijk als eentje van de fascisten van Pegida. De vrijheid van een enkeling is de onderdrukking van de rest. Hier was het de ene repressie die huishield tegen de andere repressie. Verontwaardigd? Ben ik nu ook een pion van Rutte? Verzin er maar weer een complottheorietje bij. Moet je maar niet achter David Icke aanlopen als je dat niet van me lezen wilt. Hou op met die demonstraties voor het recht van de sterkste onder het mom van vrijheid! Ja, het is schandalig, die boetes die de staat uitdeelt raken zoals alle boetes de minst draagkrachtigen. En repressie zal mensen niet voorzichtiger laten worden met de onderlinge afstand, dat bewezen deze demonstranten ook maar weer. Nee, een verantwoord advies was beter geweest, gebaseerd op erkenning van het gevaar. Maar dat heeft er nooit ingezeten omdat het de bedoeling was dat we massaal dat virus zouden oplopen en verder verspreiden ten koste van de zwaksten in de samenleving. En dat ook nog zonder voldoende testen en zonder voldoende beschermingsmiddelen. Een regelrechte moordaanslag van staatswege is het. Of daar nu verandering in komt? Ik vertrouw de staat niet met onze gezondheid.

Maar dat virus, daar geloven de aluhoedjes dus niet in. Corona is een verzinsel nietwaar? Gaan jullie straks uit protest lekker zonder mondkapje het OV in? Geniet maar lekker van je vrijheid terwijl jouw keuze – om alle dodelijke waarschuwingen die dagelijks worden begraven in de wind te slaan – andere mensen de vrijheid nog wat langer ontneemt. Of hun leven zelfs. Wil je een nieuwe lockdown uitlokken zodat je weer voeding hebt voor je complottheorieën? Ga vooral zo door, dan kun je het krijgen en misschien dan wel een stuk minder – kuch! – ‘intelligent’, maar meer Spanje Style. Ga je het uitleggen aan de ouderen in de verzorgingshuizen? Ga je het uitleggen aan al die andere getroffenen die ik al noemde? Ga je nog langer de strijd die er wel toe doet in de weg staan? Kijk om je heen en steun de strijd tegen de ware problemen: bezuinigingen in de gezondheidszorg en het onderwijs, het laten creperen van vluchtelingen en daklozen, het racisme waar de samenleving mee doordrenkt is, klassenjustitie, de vernietiging van het klimaat, kapitalisme, het geld dat weer in multinationals wordt gestoken om hen te redden terwijl talloze flexwerkers en zzp’ers het hoofd niet meer boven water kunnen houden. De echte problemen aanpakken en niet de zelfverzonnen issues. Verantwoordelijkheid nemen. Solidariteit tonen. Dan pas kunnen we allemaal vrij zijn. Is het niet nu, dan is het later. Maar wel samen. Tot die tijd: jullie vrijheid is de onze niet. Jullie vrijheid is repressie.