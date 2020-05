PSV supporterscafé De Aftrap gebruikt confederale vlag

Het schijnt dat het vod er al jaren hangt, maar ondanks dat ik er vrij dichtbij woon, was me nog nooit opgevallen dat de supportersvereniging PSV Fans United bij hun café De Aftrap (een variatie op) de vlag van de Confederatie der Zuidelijke Staten van Amerika hijst.

Sinds de gewelddadige aanval van PSV-supporters op een vreedzame demonstratie van Kick Out Zwarte Piet te Eindhoven in 2018 wisten we natuurlijk al dat er zich een aanzienlijke groep van racistisch tuig onder hen bevindt, maar dat dit soort uitingen openlijk wordt toegestaan is nieuw voor mij.

Voorzitter Frits Bovers van de supportersclub ziet geen enkel probleem:

“Bovers wijst erop dat de vlag ook veelvuldig wordt gebruikt in Amerikaanse rock ’n roll, rockabilly- en country-scene.”(ED)

Door racistische, zuidelijke redneckbands ja! Zoals o.a. Lynyrd Skynyrd er een is geworden. Van die schijnheilige gluiperds die zeggen dat het slechts om “traditie en nostalgie” gaat. Maar intussen willekeurig welke zwarte Amerikaan dan ook die zich in hun wijk begeeft het liefst af zouden knallen. Wat zou Bovers ervan vinden als een Duitse supportersclub met een hakenkruisvlag gaat zwaaien vanwege “traditie en nostalgie” of omdat ze zich zo “rebels” voelen?

En ja, dat is WEL precies hetzelfde. De Confederatie stond voor het handhaven van de slavernij, daar ging het om. En elke dag in de brandende hitte met een zweep over een plantage heen geranseld worden, totdat de dood erop volgt, is precies hetzelfde als een concentratiekamp.

Ook PSV zelf is vooralsnog niet van plan om ook maar iets te doen aan de vlag. ,,Dat is niet aan ons”, laat algemeen directeur Toon Gerbrands in een summiere reactie via e-mail weten. De vlag staat er volgens Gerbrands al jaren. ,,Volgens onze informatie heeft deze door PSV Fans United gecomponeerde vlag een andere betekenis dan waar u op doelt”, antwoordt hij op de vraag of PSV het eens is met de tegenstanders dat de vlag kwetsend kan zijn voor sommige bevolkingsgroepen.” (ED)

Nou, als ik al bereid zou zijn iemand als Bovers te goeder trouw te achten wat zijn bedoelingen met die vlag betreft (rebels, liefhebber van zuidelijke muziek, uhuh. We zagen die vlag immers ook bij die gezellige rebelse terreurboeren, die nu ervoor gezorgd hebben dat de FvD in het bestuur van Noord-Brabant is gekomen. Dit begint echt een enorme kutprovincie te worden), dan moet je de echte betekenis van die vlag misschien eens bijbrengen aan dat stel holbewoners dat zich PSV-fan noemt, Gerbrands.

Ik ben benieuwd hoe lang PSV of hun internationale partners en sponsoren deze schande zullen willen blijven handhaven. Intenationale partners, waar zich toch veel leden van “sommige bevolkingsgroepen” zoals die Gerbrands noemt, moeten werken.