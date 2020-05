Aluhoedjes en extreem rechts: een gevaarlijke mix

Het is eerder gebeurd: er ontstaat een spontane beweging op van een grote verscheidenheid van mensen die zoiets algemeens eisen als ‘vrijheid’ of die eenvoudigweg zeggen ‘tegen de regering’ te zijn, en je kan er donder op zeggen dat de boel wordt geïnfiltreerd door extreem-rechts. Maar een beweging die zich beroept op complottheorieën nodigt daar ook toe uit.

Mijn vorige artikel ‘Jullie vrijheid is de onze niet’ kon afgelopen week rekenen op veel reacties. Intussen kon je elders deze tendens waarnemen, het ‘we moeten met ons allen ondanks verschillen van mening en politieke overtuiging strijden tegen een repressieve overheid’. Het ‘we willen toch allemaal hetzelfde’. Maar nee! We willen beslist niet allemaal hetzelfde!

Ik vatte de groep demonstranten rond ‘Stop De Lockdown’ even samen als aluhoedjes. ‘Maar niet iedereen is hetzelfde’, is de reactie. Dat is waar, niet iedereen is hetzelfde. Maar wat de mensen wel gemeen hebben is de niet zo kritische kijk op de vlag waar achteraan wordt gelopen. Er zal ongetwijfeld een stapel naïevelingen bij zitten die eenvoudigweg tegen staatsrepressie willen ageren. Maar dan loop je nu dus achter een groep aan die een heel ander soort repressie propageert. Dus ik zeg het nog maar eens, maar dan anders: als het je niet interesseert dat de organisatie van je demo het opneemt voor antisemiet David Icke, dan laat je je wel erg makkelijk gebruiken. En het wordt nog erger. Want het is in dit klimaat dat extreem-rechts zich nestelen kan, als vanouds dol op samenzweringstheorieën zoals de befaamde omvolkingstheorie die Thierry Baudet aanhangt. Het nestelt zich in je als een virus in het DNA. Daarbij baseert ‘Stop De Lockdown’-organisatie van de demo’s afgelopen weken, zich op de stelling dat het coronavirus niet erger is dan een griepje en hanteert daarbij niet te vergelijken cijfers die je wel vaker tegenkomt. Er wordt gesjoemeld met het vergelijken van langere periodes met kortere periodes en doelbewust geen rekening gehouden met het feit dat de getelde coronadoden lang niet alle doden zijn, waar dat bij griep wel zo is. Zo is het makkelijk verdraaien van feiten geblazen. Daar zijn extreem-rechtse lui ook altijd goed in als het over migratie gaat.

Al die geconstrueerde van feiten gespeende leugens rond corona zijn al net zo hardnekkig als het ontkennen dat de klimaatcrisis door de mens wordt veroorzaakt. En sterker nog: corona zou in het geheel geen virus zijn, maar elektromagnetische straling! Voeg aan zulke onzin nog toe dat veel deelnemers zich zullen laten weigeren in te enten als dat vaccin er eindelijk is, en je bent gewoon bezig doelbewust mensen aan een gevaarlijk virus bloot te stellen. Extreem-rechts is dit een kolfje naar hun hand, aangezien die er toch altijd al voor zijn de zieken en zwakkeren in de samenleving de nek om te draaien, in het kader van het scheppen van een sterk en Arisch ‘ras’ waarin alleen nog mensen bestaan die je gebruiken kunt, en dat hebben fascisten weer gemeen met het neo-liberalisme, het kapitalisme. Onnodig en onbruikbaar volk kost alleen maar geld en de economie moet draaien. Zo zijn ze bij ‘Stop De Lockdown’ ook tegen de veelgenoemde ‘anderhalve meter samenleving’. Dat past volledig bij deze ideeën.

Extreem rechts begint er nu dus op te duiken. En dan heb ik het niet over rechtspopulist Jensen (bekend van TV) die ook al een tijdje ‘stop de lockdown’ roept. Alsof dat al niet reden genoeg was om daar niet achteraan te lopen…

Er zijn inmiddels duidelijke aanwijzingen voor de inmenging van extreem rechts. Daarom een lijstje.

Vandaag, 9 mei: facebook event van een groep die zich ‘vrijheid’ noemt: “VRIJHEID, nee tegen 1,5 meter.” [1] Een event vergeven van nationalisme, dat begint al met het Neederlands vlagvertoon. Men spiegelt zich ook graag aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Al net zo misselijk en misplaatst als het dragen van de jodenster door een ‘anti-vaxxer’ bij die allereerste demo.

Ik citeer een post van 25 april in de event: “Valt het U ook op dat de #BN-ers die ons de #klimaat #hoax & #migranten #crisis door de strot willen duwen nu hetzelfde doen met de #corona #lockdown?”… Klimaathoax. Migrantencrisis. Hier spreekt extreem-rechts.

Op 7 mei wordt gewezen op de aanwezigheid van PVV’er Daniel Gerritsen tijdens de ‘Stop De Lockdown’ demonstratie van 5 mei: “Onder de vele aanwezigen waren Niles Alister & Daniël Gerritsen.”

Eveneens op 7 mei: “#livestream #video boodschap/vraag van Daniel Gerritsen aan Burgemeester #Remkes Gemeente Den Haag n.a.v. #bevrijdingsdag aanhoudingen, geweld en overtredingen van de #noodverordening #COVID-19 door de #Politie Politie Eenheid Den Haag”

Even een leugentje tussendoor op 8 mei, over Zweden: “IN SWEDEN THE EVIDENCE ACCUMULATES: THE WHOLE WORLD WAS WRONG. The headlines are shameful to come, but the #Corona epidemic has stalled in Sweden.”

Wat niet wordt vermeld is dat ze zich in Zweden inmiddels rot geschrokken zijn van de vele doden daar ten gevolge van corona. Het hele plan om te komen tot een groepsimmuniteit, waar het hier in Neederland ook mee is begonnen, heeft vooral slachtoffers gemaakt onder migranten die de overheidscommunicatie niet goed konden begrijpen omdat daar geen rekening mee is gehouden. Voeg daaraan toe dat velen van hen werkten in de gezondheidszorg en slecht betaalde banen hebben waarbij op straat moet worden gewerkt, en je kunt nagaan dat ook hier de coronacrisis door racistisch beleid precies die mensen heeft getroffen die extreem-rechtse lieden maar wat graag door het niet-virus opgeruimd zien. En vervolgens ook weer veel ouderen in verzorgingstehuizen.

Terug naar de PVV-vriend van de aluhoedjes in een post in het event vandaag, 9 mei, een uur voor aanvang demonstratie:

“Volg vandaag het live verslag van Daniël Gerritsen op #Twitter” Zijn betrokkenheid is blijvend.

En zo gaat het maar door. Zeg er wat van en je krijgt te horen dat je bent gehersenspoeld.

Intussen verscheen er op een mij verder onbekende website ‘Sikkom’ [2] het volgende:

Er zou sprake zijn van een innige samenwerking tussen ‘extreem rechts’ en ‘extreem links’ in Groningen. Wat daar precies van klopt is niet duidelijk. Bovenaan de website staat een link ‘dump hier uw meuk’. Een ieder kan daar dus allerlei onzin posten en dit kan dus pure extreem-rechtse propaganda zijn. Op zichzelf al gevaarlijk. Gelukkig nam AFA Noord direct het initiatief hier afstand van te nemen en vroeg aan de website elke suggestie van hun betrokkenheid te rectificeren. Zo hoort het: afstand nemen. Veel meer afstand dan anderhalve meter!

Op naar een ander event in deze categorie:

16 mei: Politiestaat? Nee bedankt! Poten af van ONZE grondrechten! [3] Organiserende groep: “We gaan ze stoppen”. Aanbevelingen staan bol van extreem-rechts gebral:

“Import the third world, become the third world.”

“zo wie zo de grenzen op slot”

“De mensen die dat doen is heel leuk natuurlijk maar ze moeten realistisch zijn, al die vluchtelingen opvangen dat werkt niet, is niet goed voor onze maatschappij. (…)”

Voor de rest staat er nog niet zoveel in, maar het is alweer tekenend.

Dan is er ook nog opgeroepen tot een ‘burgerdemo’ in Den Haag op 30 mei om 11 uur door een groep die zich “Nederland in opstand” [4] noemt, gerund door ene Tinus Knoops. De burgerdemo is nu ook een groep [5]. Vast staat dat Knoops in nauw contact staat met bekende neo-nazi’s zoals Peter van Vliet, Ben van der Kooi, Dennis de Vries, Astrid Bello en Jeoffrey Jayvani. Op de tijdlijnen van Peter van Vliet en Ben van der Kooi hebben ze het erover om naar deze demonstratie te gaan op hun eigen facebooktijdlijnen. Niet zo verbazingwekkend als je naar de video [6] kijkt die deel uitmaakt van de oproep. Daarin staan ook dingen als ‘stop massa immigratie – grenzen dicht’, en ook dat zegt meer dan genoeg.

Ja, het zijn allemaal verschillende groepen. Maar deze groepen varen onder dezelfde vlag, ze maken gebruik van de coronapandemie om zieltjes te werven voor complottheorieën en in het verlengde daarvan extreem-rechts gedachtegoed. Ze zeggen voor vrijheid en tegen de lockdown en het houden van anderhalve meter afstand te zijn. Het is een gevaarlijke mix.

Natuurlijk moeten we tegen staatsrepressie zijn, tegen boetes, tegen door staten opgelegde lockdowns. Maar daartegenover hoort een onvoorwaardelijke solidariteit met zwakkeren in de samenleving te staan. Daartegenover hoort te staan het nemen van eigen verantwoordelijkheid om de verspreiding van dit virus te verspreiden en voor het bewijs van het bestaan daarvan kun je maar het beste luisteren naar allerlei virologen en aanverwante wetenschappers die toch echt niet door Bill Gates zijn afgekocht of dat soort lariekoek.

Daartegenover hoort te staan een principieel antikapitalistische houding, want het is het kapitalisme dat hier nog meer slachtoffers maakt, dankzij de uitbraak van dit virus. Het is het kapitalisme dat juist graag wil dat alles weer open gaat, dat het virus weer vrij spel krijgt, want… ‘de economie’. Het is het kapitalisme dat tijdens de crisis de zwaksten laat stikken. Komt dat even goed uit. Opgeruimd staat netjes.

In een AZC in Sneek is een uitbraak van corona vastgesteld. Dat viel te voorzien: laat al die mensen hutje mutje in die AZC’s zitten en vroeg of laat is het raak. Maar naar gevangenissen en AZC’s word pas als allerlaatste eens een keer gekeken, en dan vooral uit vrees voor besmetting van anderen, zoals personeel. In Sneek hebben ze dan nog de mazzel dat men in Groningen voor wat het testen betreft al een hele tijd tegen de landelijke politiek ingaat, daar wordt wel ingezet op ‘containment’. Iedereen in het AZC wordt nu getest. Dat had van meet af aan in dit land moeten gebeuren, dan was die hele ‘lockdown’ niet nodig geweest. Oja, had ik al gezegd dat die ‘lockdown’ geen lockdown is, en niet intelligent ook nog eens? Er is alle reden om tegen het kabinetsbeleid aan te schoppen, tegen het RIVM, tegen het Outbreak Management Team: omdat ze het virus vrij spel lieten. Maar niet omdat ze er, ten langen leste ietsje wijzer geworden, toch maar eens op terug gekomen zijn om model Zweden te hanteren.

Dat alles is nu voer voor complotdenkers en extreem rechts. Het wordt tijd dat solidaire mensen hierin de agenda gaan bepalen. Tegelijk zijn die het juist die uit solidariteit binnen gebleven zijn en wel afstand hebben gehouden. Maar we mogen de fascisten de straat niet laten overnemen, noch het discours op sociale media. Erger nog dan het virus is de leugen dat het niet om een virus gaat, en de bereidheid mensenlevens eraan op te offeren omdat die mensen je politieke ideeën maar in de weg staan of omdat ze überhaupt bestaan. Dus wordt wakker, echt wakker, en laat de droomwereld van complotten en raszuiverheid achter je. Sluit je aan bij de anti-fascistische, anti-kapitalistische strijd. De politiek is al verrot genoeg zonder dat je daar je fantasie bij nodig hebt. We zitten niet in een sci-fi of rampenfilm, de echte wereld is hier en nu. En in deze wereld wordt de boel naar de klote geholpen door massale veehouderij, vernietiging van regenwouden en andere bomenkap, geboor naar olie en gegraaf naar delfstoffen, uitbuiting van mens en dier en aarde kortom. En daar moet dringend wat aan gebeuren!

NOTEN:

Nb. de links zijn gemaakt met https://donotlink.it/ om betrokken groepen, events en websites niet van kliks te laten profiteren. Je bezoek kan ook niet door de makers worden geregistreerd.

1. “VRIJHEID, nee tegen 1,5 meter.”: https://donotlink.it/9jVl5

2. Sikkom: https://donotlink.it/RKMR9

3. 16 mei: Politiestaat? Nee bedankt! Poten af van ONZE grondrechten!: https://donotlink.it/pQY9y

4. “Nederland in opstand” organiseert Burgerdemo 30 mei: https://donotlink.it/bJvW7

5. Burgerdemo 30 mei groep: https://donotlink.it/w7g3q

6. Video Burgerdemo oproep: https://donotlink.it/Q9MKp