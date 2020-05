Over 4, 5 en 8 mei

Arnon Grunberg heeft veel bijval ontvangen en tegelijkertijd veel shit over zich heen gekregen voor zijn toespraak op 4 mei. Vooral zijn opmerking ‘als ze het over Marokkanen hebben, dan hebben ze het over mij’ moest het ontgelden. Uiteraard ben ik blij met de rede van Grunberg en de anti-discriminatoire insteek die ze had. Voor mij staat het belang van waarschuwen tegen fascisme en nazisme in verband met WO-II voorop. Een haast traditionele getuigenis ervan op Krapuul legde Arthur Graaff dit jaar af met Open brief aan Khadija Arib: prima 4-mei herdenking. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib had de antifascistische strekking prima verwoord. Ze ging niet mee in de opzet van het Nationaal Comité 4 en 5 mei dat beoogt: ‘Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.’ Daarbij worden dus slachtoffers in de strijd tegen fascisme en slachtoffers in koloniale oorlogen, zoals de ‘Politionele Acties’ in Nederlands-Indië, op een hoop geveegd.

Op Twitter bracht dit onderwerp vanzelfsprekend zeer veel reacties teweeg. SavvyPeople stelde dat de Nederlandse herdenking zich diende te beperken tot wat zich hier in WO-II had afgespeeld en dat andere oorlogen best op een andere dag herdacht konden worden. Op de een of andere manier bleef dit in mijn achterhoofd hangen. Dan, op 8 mei, postte Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, een oproep om van VE-dag (Victorie in Europa-dag) een officiële feestdag te maken: de overwinning op nazisme herdenken. Toen viel bij mij een kwartje. De strijd tegen fascisme is niet alleen een Nederlandse aangelegenheid maar het is belangrijk dat die wereldwijd wordt herdacht. Laten we er daarom voor vechten dat 8 mei overal, maar zeker in Europa, een officiële herdenkingsdag wordt. De Nederlandse Nationale Herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei laten we over aan de nationalisten. Net zoals ik het prima vind dat de christelijke minderheid in Nederland Pasen, Pinksteren en Kerst viert – Kerst (joelfeest) is voor mij als heiden trouwens ook een viering waard. Bovendien versterkt een internationale officiële viering van VE-dag door zijn gezamenlijkheid de kracht van de strijd tegen fascisme en nazisme. Met de aanwezigheid van twee tegen het fascisme aanhikkende partijen in het Nederlandse parlement is dat heden ten dage broodnodig.