Fascistische agressie in Almere, stilte alom

O, wat is iedereen toch wakker vandaag de dag. O, wat letten we allemaal goed op. O, wat zijn we waakzaam tegen het oprukkende fascisme. Vooral als dat oprukkende fascisme handtastelijk wordt en iemand het ziekenhuis in slaat. Zoals vrijdagmiddag, 15 mei, in Almere op klaarlichte dag gebeurde.

Wacht, je hebt het gemist? Dat is eigenlijk niet zo vreemd. Afgezien van enkele lokale en regionale nieuwsberichten heeft deze extreem-rechtse geweldpleging geen merkbare media-aandacht gehad. En zonder een alerte kameraad die het incident onder mijn aandacht bracht, zou het mij wellicht ook zijn ontgaan, treurig maar waar. Waar gaat het om? Wat is er gebeurd in Almere?

Een piepklein extreem-rechts groepje, genaamd Rechts in Verzet, kondigde een demonstratie aan bij een moskee in Almere. Als voorwendsel gebruikten ze het feit dat die moskee de aankondiging van het vrijdagmiddaggebed versterkt wil laten klinken. Toen de actie een feit was, werd duidelijk dat het slechts een smoesje was. Op het spandoek stond: ‘Geen moskee in onze straat’. Twee mannen hielden het spandoek vast, plus een tweetal Nederlandse vlaggen, want we moeten natuurlijk weten in welke glorieuze traditie deze mannen zichzelf zo graag plaatsen. Een van de mannen riep in een megafoon: ‘Geen jihad in onze straat’. Het is te zien en te horen op een artikel van Omroep Flevoland.(1)

Het protest richtte zich dus tegen de aanwezigheid van een islamitisch gebedsgebouw zelf. De kwestie van de versterkte gebedsoproep was er met de haren bijgesleept. Schoppen tegen ‘de islam’, tegen moslims in feite, daar ging het de twee spandoekvasthouders om. Het was een anti-moslim-provocatie, een uiting van racistische haat. En nee, dit is niet het moment en de plek om breed uit te gaan meten dat er ook hele rechtse moslims zijn, dat we eenzijdigheid moeten voorkomen, en aanverwante afleidingen van wat hier gebeurde. Dit was geen ‘islam-kritiek’ of zoiets. Dit was een poging om racisme tegen de moslimgemeenschap als gemeenschap op te stoken.

Niet iedereen in ‘onze straat’ was blij met de actie. Op beelden zie je mensen van een afstand kijken, deels nieuwsgierig, deels eerder verontrust en boos. Dat waren bepaald niet allemaal sympathisanten van de twee fascisten, al waren die er vast ook. Politie en handhavers waren met een flinke groep aanwezig.

Dan loopt er vrij opeens een man richting spandoek. Een van de twee demonstranten stapt snel naar voren, geeft de aan lopende man een duw. Die ligt even later op de grond. Politie snelt toe. Er verschijnt een ambulance, de man gaat naar het ziekenhuis. In een van de filmpjes bij het eerder aangehaalde artikel horen we dat de man een aardappelmesje gehad zou hebben. Dat verdwijnt vervolgens snel weer uit de berichtgeving, zonder enig bijbehorend bewijs. We lezen in ieder geval: ‘Volgens ooggetuigen wilde de man het spandoek kapot scheuren.’ De man had duidelijk geen zin om de fascistische provocatie voor zijn neus te dulden, en aangezien niemand anders ingreep, deed hij het maar zelf. Zo lees ik zijn optreden. Dapper gedrag. Antifascisme van de daad, in de praktijk. Hulde.

En deze man is dus tegen de grond geduwd. ‘Daarbij brak hij volgens een ooggetuige een heup’, aldus een tweede bericht van Omroep Flevoland.(2) In dat bericht lezen we eerder dat deze man ’tijdens een handgemeen ten val’ was gekomen. Er was geen serieus ‘handgemeen’. Er waren snelle stappen van de man richting spandoek, gevolgd door een uitval van een van de twee fascisten die hem dus tegen de grond werkte. Grof geweld, op klaarlichte dag, voor de neus van politie.

Kan er serieuze twijfel aan bestaan dat als de duwer een antifascist was geweest en de het ziekenhuis in geduwde man een rechtse tegenstander van links, de duwer van links ter plekke zou zijn gearresteerd met een aanklacht wegens openlijke geweldpleging op komst? Of als de duwer een man met moslim-achtergrond was geweest die een racist die snel op hem af stapte hard wegduwde, met een kapotte schouder als gevolg? Maar de fascist die de duw uitdeelde, hoefde dus niet eens mee naar het bureau. Niet dat ik arrestatie van fascisten zo cool vind: de politie is nooit serieus onze bondgenoot. Dat fascisten met geweld gewoon ongestoord kunnen wegkomen, is echter onverteerbaar.

Minstens zo onverteerbaar is de stilte die volgde. Het bovenstaande baseer ik op twee berichten van de al genoemde regionale omroep. Een kleine zoekactie online leverde nog een derde bericht op, van een lokale omroep, 1Almere.(3) Niets te zien bij de NOS, de Volkskrant, Nu.nl, ga zo maar door. Fascistisch geweld heeft kennelijk geen nieuwswaarde.

Dat het hier om fascistisch geweld gaat, is duidelijk, zeker als je even checkt wat voor club dat Rechts in Verzet is. Het betreft volgens antifascistische onderzoeksgroep Kafka ‘een handvol afgesplitste Pegida-activisten’. Pegida, je weet wel, dat enge clubje dat keer op keer ook bij moskeeën probeert hatelijke stennis te schoppen. Gangmaker is een zekere Hugo Kuijper, van wie Kafka nog zegt dat hij een tijdlang ‘een van de actiefste leden van Pegida’ was, tussen 2015 en 2017. ‘Voor die tijd oriënteerde hij zich op het radicalere Dutch Defense League en de NVU. Na zijn afscheid bij Pegida zit Kuijper niet stil. Verkleed als Zwarte Piet voert hij actie in een basisschool in Utrecht, bij de woning van activiste en politica Sylvana Simons en in de Amsterdamse raadszaal. Kortom, radicalere acties dan bij Pegida.’ De man staat ook op de foto bij het Kafka-artikel.(4) De man die in Almere de grove duw uitdeelde is op filmmateriaal redelijk te zien. Laat ik zeggen dat hij wel heel erg veel op deze Hugo Kuijper lijkt.

En zo heel groot is het clubje Rechts in Verzet verder niet. Een fascistenclubje is het wel, openlijk bereid om geweld te gebruiken. De spotlights op deze fascist richten kan helemaal geen kwaad, en ook een gewaarschuwd antifascist telt voor twee. Hetgeen met onze geringe aantallen toch meer dan meegenomen is.

En waar is de reactie?! Waar is op zijn minst de boze aandacht? Niet in gevestigde media. Maar ook niet bij links. Ook in radicale, anarchistische en antifascistische kringen is het nieuws nog niet echt binnengekomen, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Daar kunnen we maar beter zeer snel verandering in brengen, voordat ze uitgroeien tot iets nog veel en veel ernstigers dan twee agressievelingen, twee foute vlaggen, een kwaadaardig spandoek en een kwaadaardig verwondende duw.

Noten

1 ‘Ruzie tussen wijkbewoners na demonstratie bij moskee’, Omroep Flevoland, 15 mei 2020

2 ‘“Man die gewond raakte bij demonstratie brak heup”’, Omroep Flevoland, 16 mei 2020

3 ‘Gewonde bij demonstratie Rechts in Verzet’, 1Almere, 15 mei 2020

4 ‘PVV Rotterdam’, Antifascistische onderzoeksgroep Kafka, 6 juli 2018

