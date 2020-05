Helm bij Ajax

Ajax droeg een helm toen hij ten strijde trok in het antieke Griekenland. Nu vechten we ook en wel tegen het coronavirus SARS-CoV-2. Dat een helm daarbij een rol zou kunnen spelen is ter sprake gekomen in Maanwandelen tijdens de coronapandemie. Het dragen van een helm was een denkpiste. Niet dat we buiten allemaal en overal een beschermende helm zouden opzetten maar het ging erover dat we uitgaande van de beschermende astronautenpakken zouden nadenken over voldoende isolerende middelen om tijdens contacten niet besmet te geraken. Dit kan in voorkomende gevallen gewoon afstand houden betekenen, in andere gevallen mondkapjes en in situaties van gedwongen op elkaar zitten maskers of helmen. Het gaat er daarbij om de verspreidingsgraad of het reproductiegetal R 0 naar beneden te krijgen. Hoe meer R 0 daalt, des te geringer de kans op besmetting is.

Het noemen van Ajax hierboven heeft te maken met publiek tijdens sportwedstrijden. In Duitsland is voetbal in de Bundesliga weer begonnen, evenwel zonder toeschouwers. Dat is jammer voor de supporters en kost de voetbalclubs handenvol geld. Maar een redelijk gevuld stadion, ook al zitten supporters op de nodige afstand van elkaar, brengt haast onvermijdelijk contacten met zich mee. Dan is zorgen voor afdoende isolatie een onontkoombare optie. Zelfbescherming is regelmatig een verplichting in de maatschappij; zo zijn bromfietsers verplicht een helm te dragen. Ook bezoekers van sportwedstrijden zouden iets dergelijks opgedragen kunnen krijgen. Voetbalclub Ajax bijvoorbeeld zou er zelfs zelf voor kunnen zorgen. Opzetten van maskers of helmen bij binnenkomst en weer inleveren na afloop. Als ze 50.000 stuks aanschaft van zeg 40 euro per stuk, kost dat 2 miljoen euro. Dat is minder dan het salaris van 1 topspeler per seizoen. Deze investering verdient zichzelf binnen no time terug.

Wat geldt met betrekking tot isolatie tijdens sportwedstrijden, geldt evenzeer voor het reizen met het openbaar vervoer. Als het kabinet een mesjogge maatregel uitvaardigt waarin reizigers in het openbaar vervoer vanaf 1 juni alleen mondkapjes mogen dragen die niet voor medisch gebruik zijn bedoeld, maskers die ‘geen vorm van bescherming geven’ tegen het coronavirus en die bovendien geen keurmerk mogen bevatten, dan is dat reden voor burgerlijke ongehoorzaamheid. Goede isolatie kan het verschil tussen leven en dood betekenen.