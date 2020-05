Fascisten bestrijden is noch agressie, noch geweld

Hulde aan meneer Jan Groot die in Almere een spandoek van fascisten onklaar wilde maken! Hulde aan zijn vrouw Tonny ook, die hem die dag terzijde stond. En wakker worden iedereen die de kant van fascisten kiest door te zeggen dat de fascist die hem een duw gaf waardoor hij zijn heup brak, uit zelfverdediging handelde.

De agressie, het geweld kwam die dag, zoals altijd van de fascisten die de buurt waar Jan en Tonny wonen zich eigen maakten met de leuze ‘Geen moskee in onze straat!’. Ze kwamen van ver om die boodschap te brengen. Zij gedroegen zich als een bezettingsmacht. Het was maar goed dat ze met weinigen waren, anders waren ze dat ook echt geweest.

Fascisten gaan overal naartoe waar ze hun gelijk denken te kunnen halen en hun wil opleggen. Dat is een aanval. Toen Jan het spandoek onzichtbaar, onbruikbaar hoopte te maken met niet meer dan een klein zakmesje, deed hij wat iedereen zou moeten doen: zichzelf en anderen beschermen tegen fascisme, tegen fascisten. Wat hij deed was zelfverdediging alsmede de verdediging van buurtgenoten die naar die moskee toegaan. Mensen die hij wellicht kent, maar zo niet, dan des te meer een lintje uit naam van de antifascistische strijd voor deze moedige man. Wie neemt het dezer dagen nog op voor zijn medemens, geheel belangeloos? Deze man is 83 jaar jong, kunnen we gerust zeggen. Jong van geest en strijdlust. Hij deed het maar mooi! Des te pijnlijker is het jongere mensen in de krochten van sociaal media te zien argumenteren: maar hij viel aan, en de fascist verdedigde zichzelf.

In fysieke letterlijke zin, zou je dat standpunt in kunnen nemen maar dan wel voor een gerechtvaardigde ‘aanval’. Hij nam initiatief. Jan deed er wat aan! In dat geval kan alleen maar gesteld worden dat de aanval als altijd de beste verdediging is! In de aanval op het fascisme en zegt het voort, zet het voort! Laat Jan niet alleen staan.

De fascisten van ‘Rechts in Verzet’ die claimen zoiets als een verzetsgroep te zijn maar gewoon ordinaire wanna-be dictators zijn, willen terugkomen bij die moskee in Almere, en zullen dat op tal van plaatsen nog wel meer doen. Jan moet de fakkel doorgeven nu. Aan wie? Wie neemt die van hem aan? Zullen we dat massaal doen?

De fascisten aarzelen niet in coronatijd zonder oog voor de gezondheid van hun medemens de straat op te gaan. Van mij mogen ze massaal COVID19 krijgen, maar helaas zullen zij ook anderen dan besmetten. Intussen: ze nemen de straten over als we niet oppassen. Hoe kunnen we veilig voor onszelf en onze medemens hier tegen in het geweer komen?

Wel… er zijn tal van middelen die de anderhalve meter overstijgen. Wees creatief. Met een lange stok met haak eraan trek je zo een spandoek weg, met waterpistolen van het formaat kalasjnikov kun je ook ver komen. Ik laat mijn fantasie maar even de vrije loop. Punt is: laat ze niet lopen. En! Stay safe! Voor corona. Voor fascisme.

Het virus van fascisme laat zich niet stoppen met mondkapjes en afstand houden, en helaas ook niet met thuisblijven, maar ons onomwonden uitspreken over wie hier de agressor is, is wel een vaccin ertegen. Ons verzet het medicijn.

Om met Jan Groot te spreken: “We hebben onze taak gedaan. De haatdragers proberen te stoppen. Maar Tonny en ik zijn inmiddels op leeftijd. Het is nu tijd voor anderen om op te staan.”

Wie helpt er mee de fakkel van Jan tot een vuur te maken?