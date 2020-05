Welkom in Nieuw Normaal Brabant

Brabant neemt een voorschotje op het Nieuwe Normaal. De opwarming van de aarde verdwijnt een paar jaar in de ijskast en cultuur is voortaan vrije tijd. Dat krijg je zodra christendemo’s, neoliberalen en forumfascisten met elkaar een politieke parenclub beginnen: groepsverkrachting van Moeder Aarde en een nekschot voor kunstenaars. Want in 2023 worden alle kunstsubsidies op de politieke mestvaalt gedumpt in het kader van het ‘Nieuwe Normaal’.

Dat Nieuwe Normaal lijkt trouwens verdacht veel op de Goeie Ouwe Achterlijkheid die Nederland de laatste dertig, veertig jaar lijkt te teisteren. De neoliberale marktgelovigen hebben zo’n beetje alle werkende Nederlanders tot eenmanszaak gedegradeerd. Met desastreuze gevolgen als dehumanisering, sociale isolatie en een voor Nederlandse begrippen ongekende armoede. Kinderen gaan zonder vreten naar school. Hun ouders staan bij de voedselbank in de rij. En branden hun levens op aan de inpakmolens van postorderbedrijven om met een hongerloontje waar geen wurghuur van te betalen valt, met een beetje pech als economisch dakloze alsnog onder de brug te belanden.

Dit alles met medewerking van onze vakbonden waarvan de bestuurders waarschijnlijk dezelfde diep gestoorde ontgroeningsrituelen hebben ondergaan als onze marktgeobsedeerde bestuurders. Ons kent ons. Dus natuurlijk brengen wij graag offers. Graag zelfs. Zolang we maar als bestuurder rond die Balkenendenorm van een dikke ton blijven zweven met uitzicht op het grote geile bonusgraaien dat ons in het bedrijfsleven te wachten staat. We naaien de werkende klasse tenslotte niet voor niets. Daar staat een fatsoenlijke plunderbaan tegenover.

Het is dan ook geen wonder dat een uitgekakte zak haat als Wilders nog steeds stemmers trekt met zijn anti-islampropaganda die verontrustende overeenkomsten vertoont met de nazi-propaganda waardoor de Joden zonder noemenswaardige tegenstand fabrieksmatig uitgeroeid konden worden. Het is dan ook geen wonder dat een generatie gladgestreken HBO-leeghoofden, die helemaal geen zin hebben om de ecologische nachtmerrie waarin we beland zijn werkelijk aan te pakken, achter de orakelnazi Baudet aanhobbelt, de Boreaal Gezalfde die als geen ander zijn fascistische keutels in zijn met lavendel bepoederde reet weet terug te toveren.

Het maakt allemaal niet meer uit zolang we maar in een van alle linkse- en buitenlandse smetten gezuiverde droompolder onze lakenwitte heilstaat kunnen verwezenlijken. En dat bijltjesdaggeile Forumvolk noemt zichzelf vol opgezwollen nationale trots nog ‘realist’ ook. Welkom in het Nieuwe Normaal.

Waar Wilders de schuld voor verpauperend Nederland bij ‘de islam’ en vooruit: Brussel legt, daar heeft bij Baudet iedereen het gedaan: het linkse onderwijs, de kartelpolitiek, de gesubsidieerde cultuur, de groenen, de klimaatactivisten, de feministen, de architecten, de kunstenaars, wij hebben allen vervuld van zelfhaat onze superieure westerse beschaving tot aan de rand van de totale vernietiging gebracht, aldus de Boreaal Gezalfde. Hoe hebben haatdragende idioten als Wilders en Baudet ooit een plaats in ons parlement bij elkaar weten te sprokkelen? Omdat simpel gezegd het alternatief Kamerbreed al veertig jaar allesverslindende marktellende is.

En, als ik zo vrij mag zijn: omdat de culturele sector collectief verzuimd heeft om krachtig tegen deze gesjeesde kermis in opstand te komen. Wij zijn meegegaan in de hele waanzinaria: plots waren we geen kunstenaars meer maar cultureel ondernemers. Complete bossen zijn omgehakt om alle culturele marketingplannen op papier te krijgen. Complete romans, dichtbundels, toneelstukken, films, schilderijen, tekeningen, beelden, plannen, manifestaties en festivals zijn verzand in doelgroepgeneuzel en andere marktgerichte, quasi zakelijke flauwekul. Dit alles om plechtig te verklaren dat het in verhouding minuscule bedrag van onze belastingparadijscentjes voor kunst en cultuur toch heus wel nuttig en verantwoord besteed is.

Kunst is niet zakelijk. Kunst is het voertuig van verandering. Punt. En hou in vredesnaam op met dat Coronagejank over dat kunst troostend, verbindend of wat voor vergezochte helende waarde zou hebben. Kunst is. De meeste kunst is overbodig. Of niet goed genoeg om de eeuwen te doorstaan. Loop over een kerkhof. Na dertig jaar worden er geen bloemetjes meer gelegd. Dan zijn we vergeten. Voorgoed. Dat betekent niet dat onze voorbije levens geen waarde hebben gehad. Zo is het ook met kunst. Simpel.

Ik wil niet meer uitleggen dat kunst een industrie is waar horeca en aanpalende bedrijfstakken dik aan verdienen. Ik wil niet meer uitleggen dat een stad of regio baat heeft bij een sterke culturele uitstraling vanwege de zwerm bejaarde pensionado’s die al dan niet op een elektrische fiets een dagje geld strooiend toeristisch cultuur komt shoppen. Als je dat niet snapt, moet je vooral achter die afgelikte orakelnazi aanlopen.

Voor kunstenaars in Nederland is het echter de hoogste tijd ten strijde te trekken. Waar blijft ons sociaal drama? Waar blijft de culturele ontmaskering van een politiek parvenu als Baudet? Arnon Grunberg wijdt op 4 mei één trefzekere zin aan Marokkanen en ‘realistisch rechts’ staat schuimbekkend op zijn achterste benen. Waar blijven we? Laten we ons werk wegcijferen als vrije tijd? Grijp ze bij de strot, die fascisten, ridiculiseer, klaag aan, fik ze tot de grond toe af. Tot hier en niet verder. Lazer op met je Brabantse toestanden. Met je vrije tijd. Met je Nieuwe Normaal.