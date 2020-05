De huizencrisis en huurstaking!

In deze aflevering spreken we met Eline Arisse van de Bond Precaire Woonvormen over de huizencrisis. Ook tijdens de corona-crisis worden grove huurverhogingen doorgevoerd en er lijkt ook nu geen plan te zijn om te zorgen voor betaalbare en goede woningen voor iedereen. Vanuit de Bond Precaire Woonvormen is er veel kennis en ervaring, en we bespreken dan ook enkele manieren om de strijd aan te gaan voor een betere woonsituatie – waaronder de huurstaking.

Bond Precaire Woonvormen (BPW)

BPW Twitter

BPW Facebook



De Lockdown