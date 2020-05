Boekhandel Fort van Sjakoo weer open

Boekhandel Het Fort van Sjakoo (ik moet mijn verhaal er over uit Wij Eisen Geluk nog steeds op het net zetten) illustreert het verschil tussen generatie en jaargang, in dit geval maandgang.

Dit speciaal voor de jarenzestig-gelovigen.

Ik kwam er bij in juli 1978 en ik ga niet verder verhalen over al die jaren. Kan vermelden dat het hoogte- en dieptepunten in mijn liefdesleven heeft gezien. En dat ik er, mijn eerste schrijfervaring op een heusche kompjoeter, mijn scriptie heb geschreven, meestal in het holst van de nacht want de winkel was natuurlijk open. Maar als je er in oktober 1977 bij was ben je van de oprichtingsmaandgang. Ik niet dus.

Toen ik bij De Waarheid ging werken ben ik er gestopt, met iedereen van de eerste jaargang. Maar het blijft mede mijn Fort (ik moet er niet aan denken hoe de meesten de naam uitspreken, niettemin…).

Ons Fort.

Jouw Fort. Dat illustreert wat het verschil is tussen anarchisme (op redelijke gronden doen wat het regime ook lijkt te eisen) en rechts-libertarisme, niet te onderscheiden van fascisme (“Schijt aan iedereen, hang Fauci op”), voortreffelijk beschreven door Peter Storm.

Het bericht:

Het Fort van Sjakoo is weer open.

Afgelopen weken is de Amsterdamse alternatieve boekwinkel Het Fort van Sjakoo dicht geweest, niet omdat de staat dit ons voorschreef, maar omdat het voor ons ook een nieuwe onbekende situatie was en we wilden voorkomen een infectiehaard te zijn. Tevens was het uit solidariteit naar de al eerder uitgeklede zorg die de stroom van zieken niet aan kon.

Dit was niet echt wat we wensten want de wereld is en blijft problematisch. De uitbraak van het virus hangt direct samen met desastreuze ecologische en sociale omstandigheden. Met deze ‘noodsituatie’ wordt de kloof tussen de rijken en de armer nog groter. We leven nog steeds in dezelfde kapitalistische en repressieve maatschappij. Tegengeluiden zijn juist nu ook ontzettend belangrijk.

Al 42 ½ jaar is ons doel boeken en ideeën te verspreiden die mensen informeren over hoe de wereld in elkaar steekt (in verleden en heden) en hoe die in toekomst op een radicaal andere wijze ingericht zou kunnen worden. We willen ook nu de verscheidenheid aan strijd en meningen laten zien die ons zou kunnen helpen in het bouwen van een wereld zonder de bestaande politieke en economische systemen en hiërarchische structuren. Vanaf deze week zijn we daarom weer tijdens de gebruikelijke openingstijden open.

Naast het open gaan zullen we de komende tijd energie steken in initiatieven die een andere blik op deze crisis mogelijk maken. Ook nu is verzet mogelijk en nodig. Hebben jullie ideeën voor boeken of andere input om te verspreiden, of kunnen jullie onze hulp misschien op een andere manier gebruiken, laat het ons weten of kom langs!

Het Fort-kollektief