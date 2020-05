Trump zet intimidatiepraktijken tegen staten voort

Donald Trump, de man die alles gedaan heeft en doet wat God verboden heeft, weet heel goed dat de evangelistische aanhang van de Republikeinse partij essentieel is. Dus heeft hij – die zelf alleen met de feestdagen naar de kerk gaat – nu opgeroepen ook de kerken weer te openen, met een vuile steek onder water naar de door die evangelisten zo gehate abortusklinieken:

“Some governors have deemed liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship,” Trump said during a brief appearance in the White House press room as the administration released new pandemic guidance for places of worship. “It’s not right.”(Washington Post)

Dat is echt een levensgevaarlijk idee. Niet alleen verzamelt men er zich uiteraard in grote groepen, maar zeker ook in veel Amerikaanse kerken wordt er van oudsher veel gezongen. En diverse zangkoren die net iets te lang doorgerepeteerd dan wel opgetreden hebben in maart hebben daar dramatische gevolgen van ondervonden, met tientallen besmettingen binnen één koor, ook met enkele doden tot gevolg. Het lijkt namelijk dat naast hoesten en niezen, ook zingen bovenmatig veel vochtdruppeltjes verspreidt.

Trump wil echter de voor zijn herverkiezing essentiële economie zo snel mogelijk weer open hebben, en hoeveel doden daarbij vallen en hoe hij zich daar weer uit liegt is van latere zorg. Zijn volkomen feitenvrij levende aanhang krijgt hij daarvoor wel weer een of andere achterlijke leugen op de mouw gespeld. Risico daarbij is wel een sterke heropleving van het virus, dat zijn heilige economie nog verder zal vernietigen. Je zou hopen dat dat ook voor Trumps presidentschap fataal zal blijken te zijn.

Een probleem voor Trump is dat niet hij over de reguleringen gaat die bedrijven en organisaties weer toestaan open te gaan, maar de staten. Of Trump weet dat niet, of hij probeert de Grote Leider uit te hangen voor zijn aanhang, want dit zei hij daarover:

“If they don’t do it, I will override the governors,” Trump said of states that do not allow churches, synagogues and mosques to open this weekend. “America, we need more prayer, not less.” (Washington Post)

Mogelijkerwijze is het ook een manier om zijn (gewapende) aanhang in de betreffende staten ter intimidatie te mobiliseren tegen hem onwelgevallige gouverneurs, zoals dat onder andere in Michigan al gebeurd is, en die gouverneurs op die manier proberen te dwingen hun staat te heropenen.

De man staat immers voor niets, want eerder deze week dreigde hij Nevada en Michigan ook al federale betalingen te onthouden als ze verder gingen met hun pogingen stemmen per post makkelijker te maken in verband met de coronacrisis. Trump heeft ooit expliciet gezegd dat als de opkomst bij verkiezingen door onder andere dergelijke maatregelen te ver opgevoerd zou worden, Republikeinen nooit meer een verkiezing zouden winnen. Een expliciete verklaring tegen democratie dus, de sabotage waarvan Republikeinen al zeker vijfentwintig jaar mee bezig zijn. Alleen zijn de meeste Republikeinen zo slim om dat niet hardop te zeggen.

Sinds het – waarschijnlijk – door William Barr voortijdig afgebroken Muelleronderzoek en de door de volstrekt loyaal aan Den Lijder zijnde Republikeinen geblokkeerde afzettingsprocedure in de Oekraïnekwestie, weet Trump dat hij werkelijk overal mee weg kan komen, en aangezien hij volkomen zonder schaamte is gaat hij verder en verder. Dus nu probeert hij Amerikaanse gouverneurs af te persen. Het onthouden van federale betalingen aan staten om dit soort redenen is echter eenvoudigweg een misdrijf, en Kamala Harris adviseerde Trump dan ook om daarover nog eens te praten (op 1.17) met zijn “persoonlijke advocaat” William Barr. Van de andere kant, wie gaat hem aanklagen als de baas van Justitie William Barr is? De beroemde checks and balances zijn, op de verkiezingen na, inmiddels volledig krachteloos gemaakt, en niets wijst erop dat niet geprobeerd gaat worden dat ook met de verkiezingen te doen.