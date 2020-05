Memorial Weekend met Donald Trump

Dus wat deed Trump gedurende Memorial Weekend zoal? U weet wel, dat weekend waarin Amerikanen op respectvolle wijze hun gevallenen herdenken. Welnu, om te beginnen is hij eens fijn gaan golfen terwijl het aantal Covid-19-doden de 100.000 nadert in de Verenigde Staten. Dit heeft de belastingbetaler dus weer meer dan een miljoen gekost, met een golfweekend in een van zijn eigen golfresorts. Hebben die Republikeinse stemmers dat nou echt niet door? Dat de man niet alleen op kosten van de belastingbetaler voor inmiddels 134 miljoen dollar heeft gegolfd, maar dat een deel van die 134 miljoen bovendien aan zijn eígen golfresorts betaald is? Het is waarschijnlijk een geval van iets dat zo schandalig is dat niemand het kan geloven terwijl ze er met hun neus op staan. Trump weet dat, zo heeft hij zijn hele leven geleid en het is hoe veel oplichters te werk gaan. Hun schema’s zijn meestal niet zo heel ingewikkeld, alleen dermate lomp en grof dat niemand verwachtte dat iemand zoiets zou doen.

Maar goed, nog afgezien van dit inmiddels voor hem gangbare, weerzinwekkende oplichtersgedrag wist Trump ook op twitter nog dieper te graven in de krochten van zijn geest, waar zich bij normale mensen op zijn minst enig moreel besef bevindt, maar bij Trump onder andere een zwart gat van vrouwenhaat.

Het MSNBC-programma Morning Joe, gepresenteerd door Joe Scarborough en Mika Brzezinski, besteedde hier aandacht aan. Joe Scarborough is van oorsprong een Republikein die ooit in het Huis van Afgevaardigden als afgevaardigde voor Florida gewerkt heeft, maar die in zijn programma zeer kritisch op Trump is geweest. Zoals bekend kan Trump tegen geen enkele vorm van kritiek, en hij heeft dit koppel dan ook regelmatig op de korrel genomen.

De laatste tijd is hij echter een stap verder gegaan, door te suggereren dat Joe Scarborough de hand heeft gehad in het overlijden van een medewerkster van hem, zo’n twintig jaar geleden. Het is toen al vast komen te staan dat die, terwijl ze door diens kantoor liep, een hartritmestoornis kreeg, viel en daarbij met haar hoofd op fatale wijze een bureaurand raakte. Ze werd pas later gevonden.

Het aanvallen van de pers is voor Trump normaal, maar als u zich even voor de geest haalt hoe normale politici zich gedragen is het zeer uitzonderlijk. Ja, Joseph Goebbels, díe had het inderdaad ook steevast over de Lügenpresse, maar voor de rest? Goed, dus daar zijn we al aanbeland, maar hier hebben we niet alleen een politicus, maar een stáátshoofd, de president van de Verenigde Staten, die een journalist van moord beschuldigt?? Ik zou zeggen, Joe, begin een procedure wegens smaad tegen Trump en naai hem een oor aan voor een paar miljoen. En de vernedering, vooral.

Inhoudelijk gezien was dit waarschijnlijk wel de allersmerigste tweet, maar verder ging hij zich nog te buiten aan het beledigen van (het uiterlijk van) Nancy Pelosi en Stacey Abrams (over haar gewicht; “moet je horen wie het zegt!”, roepen tientallen miljoenen met u) via retweets en eigen tweets.

Hij retweet bovendien een tweet waarin Hillary Clinton als “Skank” wordt aangeduid, wat zoveel als slet betekent. Wederom: probeert u zich eens voor te stellen welke politicus in Nederland een politica een slet zou noemen? Ik kan er geen een bedenken, zelfs de walgelijksten onder hen zouden het niet in hun hoofd halen.

Hieronder de gehele bloemlezing (grotendeels retweets van een zekere John K. Stahl, “Just a regular guy wanting to Make America Great Again.” volgens zijn bio):