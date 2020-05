Dat in de coronacrisis het grootkapitaal gered wordt in plaats van arbeid, is geen natuurwet. In een socialistische economie zou dat heel anders gaan, zegt de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel. Een gesprek over kapitalisme, socialisme, en de “ijdele hoop” dat uit crises systeemverandering voortkomt. Interview door: Alexander Beunder. Opgenomen op: 15 mei 2020.

De Lockdown