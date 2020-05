Utopische sociologie. Lichte gedichten van Peter Maurin. Pinksterteksten B

De vergeten mens

De vergeten mens is vergeten

omdat geestelijken hebben vergeten

contact te maken met de vergeten mens.

En geestelijken hebben vergeten

contact te maken met de vergeten mens

omdat geestelijken vergeten hebben

logica te gebruiken voor wat praktisch is.

En omdat geestelijken vergeten hebben

logica te gebruiken om uit

te zoeken wat praktisch is

zijn ze er niet in geslaagd ons een sociologie

te geven die iets met theologie van doen heeft.

Als er een sociologie was

die iets van doen heeft met theologie

was het de sociologie van St. Franciscus van Assisi

van St. Thomas Aquinas en St. Thomas More.

Maar de sociologie van St. Franciscus van Assisi,

St. Thomas Aquinas en St. Thomas More

was een utopische sociologie,

en geestelijken zijn niet geïnteresseerd in Utopia’s

zelfs niet in christelijke Utopia’s.

De wet van de heiligheid

“Niemand kan twee heren dienen,

God en de Mammon.”

“Wees volmaakt

zoals uw Hemelse Vader

volmaakt is”.

“Als u volmaakt wilt zijn

verkoop dan alles wt u heeft

geef het aan de armen

en volg Mij.”

– Het Nieuwe Testament.

“Dit zijn harde woorden”,

zegt Robert Louis Stevenson.

“Maar de harde woorden

van een boek

zijn de enige reden

waarom het boek geschreven is.”

In zijn encycliek over

Franciscus van Sales

zegt de Heilige Vader:

“We kunnen het geloof

niet aanvaarden dat dit gebod

van Christus alleen

een selecte en bevoorrechte groep betreft,

en dat alle anderen

kunnen denken dat zij Hem behagen

als zij een lagere graad van

heiligheid hebben bereikt.

Juist het tegendeel is waar,

zoals uit de algemene strekking

van Zijn woorden blijkt.

De wet van de heiligheid

omvat alle mensen

en laat geen

uitzondering toe.”

Er is wrijving

tussen de rijken

die graag rijker

willen worden

en de armen

die niet armer willen worden.

De rijken,

die rijker willen worden

wenden zich tot de Kerk

om hen te behoeden

voor de armen die

niet armer willen worden.

Maar de Kerk

kan de rijken alleen zeggen

als zij rijker willen worden:

“Wee u rijken,

die rijker willen worden

als u niet de armen helpt

die niet armer willen worden.”

Zorg voor de grond

Andrew Nelson Lytle zegt:

“Ontsnappen aan het industrialisme

gaat niet door socialisme

of sowjetisme.

Het antwoord ligt

in een terugkeer

naar een maatschappij

waarin landbouw wordt bedreven

door de meeste mensen.

Het is eigenlijk onmogelijk

dat een cultuur

helemaal gezond is

zonder passend respect

voor de grond,

ook al denken

nog zoveel stedelingen

dat hun voedsel

van de kruidenier

of de delicatessenzaak komt

of hun melk uit een blikje.

Deze onwetendheid

verlost hen niet

van uiteindelijk afhangen

van de boerderij.”

We lijken te denken

Sint Franciscus vond

dat het kiezen voor armoede

net zo goed is

als het trouwen

met het mooiste meisje ter wereld.

We lijken te denken

dat arme mensen

maatschappelijke lastposten zijn

en niet Ambassadeurs van God.

We lijken te denken

dat Vrouwe Armoede

een lelijk meisje is

en niet het mooie meisje

dat Sint Franciscus van Assisi

haar noemde.

En omdat we zo denken

weigeren we de armen te voeden

met onze overtollige goederen

en laten we de politici

rondlopen als zakkenrollers

om Peter te beroven

om Paul te betalen,

en de armen te voeden

door de rijken

te laten betalen.