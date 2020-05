Schooiers zijn de gezanten van God. Lichte gedichten van Peter Maurin. Pinksterteksten A

Peter Maurin, geestelijk vader van de Catholic Worker (het blad en het streven) heeft zijn gedachten weergegeven in de vorm van Easy essays. Ik vertaal dit als Lichte gedichten om het boogde binnenrijm te handhaven. Er zijn er hier, hier en hier.

Het eerste herhaal ik voor de zoveelste keer omdat het de kernachtigste samenvatting van de gedachten achter de Catholic Worker is. – AJvdK

Pleidooi voor Utopia

De wereld zou er beter aan toe zijn

als mensen probeerden beter te worden

en mensen zouden beter zijn

als zij ophielden met proberen er beter aan toe te zijn.

Want als iedereen probeert er beter aan toe te zijn

is niemand er beter aan toe.

Iedereen zou rijk zijn

als niemand probeerde rijker te worden

en niemand zou arm zijn

als iedereen probeerde de armste te zijn.

En iedereen zou zijn wat diegene zou moeten zijn

als iedereen probeerde te zijn

hoe men de ander zou wensen.

Gezanten van God

Mensen die in nood zijn

en niet bang zijn om te bedelen

geven mensen die niet in nood zijn

de gelegenheid goed te doen

omwille van de goedheid.

De moderne maatschappij noemt de bedelaar

niksnut en straatschooier

en gooit hem de straat op.

Maar de Grieken zeiden indertijd

dat mensen in nood

de gezanten van de goden zijn.

Hoewel je misschien niksnutten

en schooiers genoemd wordt

zijn jullie waarlijk de gezanten van God.

Als gezanten van God

horen jullie voedsel te krijgen,

kleding en onderdak

van hen die het kunnen geven.

Afschuiven

In de eerste eeuwen van het Christendom

werden de armen gevoed, gekleed en gehuisvest

door middel van persoonlijke offers

en de Heidenen

zeiden over de Christenen:

“Zie hoezeer ze elkaar liefhebben.”

Nu worden de armen gevoed, gekleed en gehuisvest

door de politici

ten laste van

de belastingbetalers.

En omdat de armen

niet langer

door middel van persoonlijke offers

maar ten laste van

de belastingbetalers

worden gevoed, gekleed en gehuisvest

zeggen Heidenen over Christenen:

“Kijk eens hoe ze de boel afschuiven.”

Industrialisering

Lenin zei:

“De wereld kan niet half industrieel

en half agrarisch zijn.”

Engeland, Duitsland,

Japan en Amerika

zijn geïndustrialiseerd.

Sowjet Rusland

probeert gelijk op te gaan

met Engeland, Duitsland,

Japan en Amerika.

Als de hele wereld

geïndustrialiseerd wordt

zal ieder land

afzetgebied

zoeken.

Maar als ieder land

geïndustrialiseerd wordt

zal er

geen afzetgebied zijn.

Uitkeringen voor bankiers

Uncle Sam gelooft niet

in werkloosheidsuitkeringen

maar Uncle Sam gelooft wel

in het uitkeren aan bankiers.

Uncle Sam deelt ieder jaar meer

dan een miljard dollar

uit aan de bankiers.

En het uitdelen van geld aan verschaffers van krediet

betekent voor Uncle Sam het failliet.

De bankiers zijn de eerste burgers

op de loonlijst van Uncle Sam.

Er waren geen bankiers

op de loonlijst in Palestina en Ierland.

Er waren geen bankiers

op de loonlijst in Palestina en Ierland

omdat de Profeten van Israel

en de Vaderen der Kerk

lenen tegen rente verbieden.

Maar Uncle Sam luistert niet

naar de Profeten van Israel

en de Vaderen der Kerk.