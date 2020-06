Ethiek en economie. Lichte gedichten van Peter Maurin. Pinksterteksten C

Priesters en politieagenten

Jean Jacques Rousseau zei:

“De mens is van nature goed.”

Zakenlieden zeggen:

“De mens is van nature slecht;

je kunt niets veranderen

aan de menselijke aard.”

Als het waar is.

Wat zakenlieden zeggen.

Dat je niets kunt veranderen

aan de menselijke aard

Dan hebben we minder priesters nodig

en meer politieagenten

Maar als God de Vader

Zijn eniggeboren zoon heeft gezonden

om mensen te verlossen

dan hebben we meer priesters nodig en

minder politieagenten.

Een van de leuzen

van de middeleeuwen

was “eerlijk tot God“.

Wij zijn opgehouden

eerlijk tegen God te zijn.

We denken meer over

onszelf dan

over God.

Wij zijn opgehouden

God centraal te stellen

en zijn egocentrisch geworden.

Vader Denifle

was een Oostenrijkse Dominicaan.

In 1872 gaf hij in Graz

vier preken gebundeld onder de titel

Die katholische Kirche und das Ziel der Menschen.

Vader Denifle beklemtoont

dat de mensheid

die God vergeten heeft

haar doel niet kan bepalen.

God is de mensheid niet vergeten

maar de mens

heeft God vergeten.

De stichters van Amerika

kwamen naar Amerika

om God te dienen

naar hoe zij dachten

dat God gediend wil worden.

Hoe God gediend wil worden

wordt niet langer onderwezen

op Amerikaanse scholen.

Hoe je succes hebt

wordt nog steeds onderwezen

op Amerikaanse scholen.

Het denken over tijd

in termen van geld

ligt ten grondslag

aan het denken

van onze zakenlieden.

We zetten op onze munten:

“In God we trust“

(NL: God zij met ons)

maar blijven denken

dat ieder ander

contant moet betalen.

KardinaalGasquet

Cardinal Gasquet

was een Engelse benedictijn.

Hij bestudeerde

de periode van

de Engelse geschiedenis

die voorafging aan

de Hervorming.

In een boek getiteld

The Eve of the Reformation

legt hij uit

dat externalisme

– een ander woord

voor materialisme –

in die periode van

de Engelse geschiedenis

overheerste.

Het externalisme

van Engelse bisschoppen

liet hen de koning

volgen in plaats

van de paus

toen de koning ophield

acht te slaan op de paus.

Sint Augustinus

Sint Augustinus zei:

“Heb God lief

en doe wat ge wilt.”

We doen wat we willen

maar we hebben God niet lief.

We hebben God niet lief

omdat we God niet kennen.

We kennen God niet

omdat we niet proberen

God te kennen.

En de mens is geschapen

naar het beeld van God

en ieder schepsel

spreekt tot ons

over God

en Gods Zoon

is naar de aarde gekomen

om ons te vertellen

over God.

De tempel uit

Christus verdreef de geldwisselaars

de tempel uit.

Maar vandaag durft niemand

de gelduitleners

de tempel uit te drijven.

En niemand durft de gelduitleners

de tempel uit te drijven

omdat de gelduitleners

de tempel in hypotheek hebben.

Als kerkbouwers kerken bouwen

met geld, geleend van gelduitleners

verhogen zij het prestige

van de gelduitleners.

Maar het prestige verhogen

van de gelduitleners

verhoogt niet het prestige

van de Kerk.

Zodat aartsbisschop McNicholas zegt

“We zijn schuldig aan

het aanmoedigen van tirannie

in de financiële wereld

tot het een echte octopus

is geworden die het leven

uit onze mensen perst.”

Ethiek en economie

Lincoln Steffens zegt:

“Het sociale probleem

is niet een politiek probleem;

het is een economisch probleem.”

Kropotkin zegt:

“Het economisch probleem

is een ethisch probleem.”

Thorstein Veblen zegt:

“Er is geen ethiek in de moderne maatschappij.”

R. H. Tawney zegt:

“Er was een hoge ethiek

in de maatschappij

toen de Canonieke Wet

de wet van het land was.”

De hoge ethiek van de Canonieke Wet

is neergelegd in de encyclieken

van Pius XI en Leo XIII

over het sociale probleem.

Om de ethiek van

de encyclieken toe te passen

op de problemen van vandaag

is het doel

van Katholieke Actie.

Problemen scheppen

Zakenlieden zeggen

dat, omdat iedereen egoïstisch is,

dat zakendoen daarom

op egoïsme gegrond moet zijn.

Maar wanneer zakendoen gegrond is op egoïsme

is iedereen bezig met egoïstischer te worden.

En als iedereen bezig is

met egoïstischer te worden

hebben we klassen en botsingen.

Het zakenleven kan zijn huis niet op orde brengen

want zakenlieden worden gedreven door egoïsme.

Zakenlieden lossen geen problemen op

ze scheppen ze alleen maar.

– tot zover deze reeks vertalingen van Easy Essays. Eerder in deze pinksterserie hier en hier. Er zullen er nog volgen buiten dit verband.