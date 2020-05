Black in the USA: twee videos die je MOET zien

Ds. Cornell West bij CNN als oudtestamentische profeet: “Amerika is een mislukt sociaal experiment”.

WATCH THIS. Brother @CornelWest bringing some prophetic fire on CNN.🔥 pic.twitter.com/ofDjyFiKmD — Shane Claiborne (@ShaneClaiborne) May 30, 2020

Rapper Killer Mike over de noodzaak tot organisatie en mobilisatie. Mike heeft natuurlijk een punt. Eens in de zoveel jaar gaan er wat gebouwen in vlammen op, maar uiteindelijk verandert er weinig ten goede. Ongeorganiseerden leggen het altijd af tegen georganiseerden. “Burn the system”.

The whole country needs to stop right now and listen to Killer Mike. He’s verbalizing what a lot of us don’t know how to express pic.twitter.com/yiBEaicRGT — ment (@mentnelson) May 30, 2020



Uitgelichte afbeelding: By Dom Brady from Atlanta, Georgia, United States – Killer MIke’s Set, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5073238