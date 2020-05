Trump jaagt vuur onder nationale crisis aan

Terwijl zeker de Verenigde Staten zich nog midden in de coronacrisis bevinden, waarin Trump zich volledig naar verwachting als de psychopatische malloot die hij is gedragen heeft, heeft er zich alweer de volgende crisis aangediend.

De Afro-Amerikaan George Floyd werd voor het oog van de camera in Minneapolis door de inmiddels ontslagen politie-agent Derek Chauvin verstikt door diens knie op zijn nek.

Dit heeft aanvankelijk in Minneapolis maar al snel in vele plaatsen door heel de Verenigde Staten heen woedende demonstraties en rellen veroorzaakt. Zelfs politie-agenten door het hele land hebben de daad van hun ex-collega openlijk veroordeeld, en dat gebeurt niet gauw bij de Amerikaanse politie die doorgaans een gesloten front vormt.

Echt helemaal niemand verwachtte dat Trump zich in deze nieuwe crisis minder stompzinnig of gevaarlijk zou gedragen.

Het begon al een paar dagen geleden, toen Trump naar aanleiding van de rellen en plunderingen in Minneapolis een racistische politiechef uit de jaren zestig meende te moeten citeren met “When the looting starts, the shooting starts”:

“In 1967, Miami police Chief Walter Headley used the phrase “when the looting starts, the shooting starts” during hearings about crime in the Florida city, invoking angry reactions from civil rights leaders, according to a news report at the time.” (NPR)

Dit kwam hem nota bene op een ingrijpen van Twitter te staan. Twitter CEO Jack Dorsey had zich blijkbaar niet laten intimideren door Trumps eerder geblaas over het afsluiten van social media nadat Twitter de brutaliteit had begaan Trumps tweets te voorzien van labels die de zwakke tot niet-bestaande correlatie met de waarheid ervan aangaven. Deze keer werd de tekst van de hele tweet gemaskeerd omdat deze zou oproepen tot geweld. De tweet is nog steeds leesbaar voor hen die dat willen maar staat niet meer vol in zicht.

Gisterenavond kwam het ook tot demonstraties voor het Witte Huis, naar aanleiding van George Floyds dood. Trump, die werkelijk niet de minste aanmerking op zijn handelen of persoon kan verdragen kon ook dit weer niet laten passeren, en tweette:

The professionally managed so-called “protesters” at the White House had little to do with the memory of George Floyd. They were just there to cause trouble. The @SecretService handled them easily. Tonight, I understand, is MAGA NIGHT AT THE WHITE HOUSE??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Waarmee hij een rechtstreekse confrontatie tussen deze demonstranten en MAGA droeftoeters lijkt uit te willen lokken.

Een normale leider zou in een dergelijke crisis olie op de golven proberen te gooien, maar Trump is niet normaal en geen leider. Dus in zijn geval gaat de olie op het vuur.