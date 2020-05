The greatest country in the world. Pinksterteksten 3

Als ik vertel al vele jaren lang een vriendin in de Verenigde Staten te hebben, vraagt men mij nogal eens waarom ik dan niet daarheen verhuis.

Nou, onder andere hierom:

“CENTENNIAL, Colo. — Robert Dennis spent weeks in the hospital, fighting and beating the coronavirus. He’s now back at home, working his way through recovery, but he’s not done with the virus entirely just yet. The high school teacher just received his first itemized statement for the cost of his care: $840,386.94” (The Denver Channel)

Niet alleen de beroerde zorgverzekering is er een probleem, ook de zorgkosten zijn er veel hoger. Onder andere doordat specialisten er echt ongelooflijke bedragen binnen kunnen harken. Ik heb het minipaleis gezien aan een meertje in Michigan, waar volgens de bestuurster van ons bootje een specialist van een nabij ziekenhuis woonde.

De mensen uit het artikel zijn weliswaar verzekerd, maar vergis je niet: zowel de premies als het eigen risico zijn doorgaans veel hoger dan die waaraan wij gewend zijn (en die voor mensen met een laag inkomen hier ook al niet mals zijn).

Daarom is een vaste baan die je zorgverzekering betaalt zo belangrijk in de Verenigde Staten, dan is op zijn minst de premie nog te doen. Maar als je als privé-persoon jezelf moet verzekeren kun je het hebben over premies van 1000 dollar per maand en een eigen risico van vele duizenden dollars. De boete op het onverzekerd zijn (sinds de invoering van de Affordable Care Act, door de Republikeinen Obamacare gedoopt, is verzekerd zijn verplicht) is soms lager dan de kosten van een verzekering waaraan je weinig tot niets hebt.

Kan het dan ironischer dat veel mensen nu hun zorgverzekering verliezen omdat ze hun baan verliezen júist ten gevolge van een rondwarende, gevaarlijke ziekte? De paraplu die ingeklapt wordt als het regent.

Alleen de economische factoren in ogenschouw nemende, moet je alleen naar de Verenigde Staten willen verhuizen als je er een enorm pak geld gaat verdienen. Als normaal werknemer – als je er trouwens al als zodanig binnenkomt; je zult met een Amerikaan(se) moeten trouwen of je werkgever moet kunnen aantonen speciaal jou nodig te hebben – loop je enorme risico’s.

Nee, wat dat betreft zou mijn vriendin, alleen de economische factoren in ogenschouw nemende, op zeker moment beter hierheen kunnen komen. Zij gelooft al heel lang niet meer in de mantra dat Amerika the greatest country in the world zou zijn. Het aantal Amerikanen dat dat begint te beseffen groeit.

(Photo by FrankBrueck – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7338828)