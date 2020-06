Rotfascisten, blijf met je rotpoten van mijn rotburgemeester af

Is dit de Grote Kladderadatsj? Het begint er op te lijken.

Tien dagen achtereen zien we beelden uit de Verenigde Staten van zwaar gepantserde smerissen die bij voorkeur zwarte mensen totaal te lijf gaan. Of doodschieten.

Ik heb het filmpje niet bekeken, ik heb geen behoefte om via het scherm getuige te zijn van een moord. Maar miljoenen over de hele wereld hebben wel tot het einde kunnen zien hoe George Floyd vermoord werd. En de beelden uit een bezet land (waren de Verenigde Staten dat trouwens niet al van begin af aan?) komen dagelijks tot ons. Ze komen bovenop en in het surreële bestaan waarin zovelen van ons gedompeld zijn sinds maanden, levend in de vreze van iets onzichtbaars dat tienduizenden ongenoemd gebleven slachtoffers maakt. Of kan maken. Zal maken.

Maar die smerissen, de National Guard, het leger in de VS zijn concreet, in al hun schandelijk handelen te volgen.

Er zit geen Complot achter de ziekte, anders dan dat het een zoönose is, iets wat zij niet alleen gemeen heeft met SARS, Q-koorts of de varkensgriep die in Nederland beslist Mexicaanse griep moest heten want dat verwijst naar wanordelijke luitjes die vast hun handen niet zo goed wassen als “wij” – even de zin afmaken: ook verkoudheid en andere griepen zijn zoönosen, gevolg van het samenleven met landbouwhuisdieren die ziekten overbrengen. Lees 1491 er (nog) maar eens op na. Ook de pest en waarschijnlijk ook wel de cholera danken “wij” mensen aan dieren met wie “we” de aarde delen zoniet de boerderij (dat was van voor de uitvinding van de industriële veeteelt). Het Complot is natuurlijk dat net als bij alle mogelijke andere calamiteiten de rijken een extra slaatje willen slaan uit de pandemie.

Wat jammer nu dat het beoogde roven doorkruist wordt door een geheel andere dingesdemie. Als een besmetting die om zich heen grijpt protesteert men overal ter wereld tegen het moorddadige regime van de Verenigde Staten.

Maar ik was alweer thuis met die ontsporende zin. Nederland betoont zich een goede tweede als het om gewelddadig door de staat gedreven racisme gaat. Met zijn PVV en zijn Partijvanbodee, en zijn CDA en VVD (en SGP) die gretig regionale coalities aangaan met deze openlijk fascistische clubs.

En echt, ook al vinden ze geen uitlaatklep in de vorm van een partij – ik moet het nog zien met BIJ1, ik hoop dat ik het mis heb – een heleboel mensen in Nederland, van alle kleuren van de regenboog, weten zonder weerman hoe de wind waait.

En ze togen naar de Dam in Amsterdam, de Markt in Maastricht (die hebben we gemist in alle drukte om Amsterdam, excuses excuses), de Grote Markt in Groningen, het Malieveld in Den Haag en er volgt meer.

De demonstratie op de Dam, het hoofdplein van Nederland – daarom had de organisatie deze plaats ook gekozen: het Stadhuis, geroofd als Paleis, van de stad van West-Indische en Verenigde Oost-Indische Compagnieën met hun lijfeigenschap en slavernij – trekt in de gestuurde publiciteit in Nederland de exclusieve aandacht. Burgemeester Femke Halsema had deze oploop waarin de 1,5-metersamenleving niet in acht genomen werd moeten verbieden. Of uit elkaar moeten laten slaan. Likkebaardend hijgen de Bodeefascisten die op dezelfde dag in Volendam tegen de 1,5-metersamenleving “demonstreerden” dat er op geslagen had moeten worden. Wie weet had het net zulke beelden opgeleverd als die van George Floyd. Of nog niet zo lang geleden Tomy Horten in Zwolle, die onopgemerkt bleef doordat de moord gepleegd werd in de dagen van het uitroepen van de “intelligente lockdown”.

Halsema was er bij op de Dam, met een speld waarop het jaartal 1873 stond – want de slavernij in Nederland moest later afgeschaft worden dan hij afgeschaft werd. Al sinds zij er zit als burgemeester wordt op haar bloed geaasd, al dan niet via zoon of echtgenoot (“van kleur” o maar daar kijken ze natuurlijk helemaal niet naar). Dit noopt mij om geheel tegen mijn zin of verwachting te zeggen: rotfascisten, blijf met je rotpoten van mijn rotburgemeester af. #JesuisFemke dan maar, ook al weet ik dat het beslist niet en waarschijnlijk nooit wederkerig zal zijn. Laat ik het hier maar bij laten.

– Uitgelichte afbeelding geplukt van twitter