Het appje van Big Brother

Waar ik altijd bang voor ben (geweest), is dus de afgelopen dagen gebeurd: de gegevens van een whatsapp gesprek liggen op straat, sterker nog, ze worden op de nationale tv als een grote gevangen vis getoond. De eventuele problemen die er zouden zijn (geweest) tussen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie konden we ‘lekker volgen’ op de tv. Het leek op zichzelf al een aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden, en dat zonder knuffel.

De app-oorlog

Een tijdje terug zou de overheid bezig gaan met een app in het kader van de besmetting met het SARS-CoV-2 virus en gelukkig is dat niet doorgegaan; zeker gezien het feit dat een mogendheid uit het buitenland – de bezetter van Palestijns grondgebied – als ‘speler’ ook mee zou gaan doen. In dat geval zouden de poppen helemaal aan het dansen zijn, doordat een buitenlandse mogendheid de beschikking zou krijgen over onze privacy-gevoelige gegevens. Ik moet er niet aan denken.

Het feit dat de gegevens van een whatsapp gesprek tussen een burgemeester en een minister bij RTL Nieuws of het NOS Journaal te volgen zijn, geeft me toch wel te denken over ‘de betrouwbaarheid van personen en systemen’. Het is echt een ‘Big Brother is watching you’ – aflevering en dat geheel gaat nog een staartje krijgen.

Los van het feit of het Corona-appje gaat komen of niet – waarbij de mogelijkheid van privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen – kwam er deze week een mail binnen over het Dashboard Coronavirus van de Overheid en daar staan dus alle gegevens, actueel tot op de dag van gister, van alle besmettingen. Weer een stap verder in het kader van ‘Big Brother is watching you’.

Ondernemerschap

Maar het gaat nog verder in onze maatschappij. Kijk bijvoorbeeld eens naar de zogenaamde goedbedoelde aandacht van het kabinet voor de bedrijven die ‘het water aan de lippen staat’. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat deze regering steun gaat geven – op welke manier dan ook – voor de zogenaamde grote bedrijven. Zo wordt het Nederlandse aandeel van Air-France / KLM verhoogd en wordt er voor miljoenen / miljarden in het bedrijf gestopt.

En de volgende loot aan de “Nederlandse regering als ondernemer”-boom heeft zich ook gemeld: de Hema. Het gaat slecht met de Hema, het bedrijf zou op omvallen staan – overigens niet de eerste keer – en de regering gaat bijspringen, op wat voor manier dan ook. Maar voor niets gaat alleen de zon op en dus zal ‘kabinet Rutte A tot en met Z’ wel iets ‘in ruil’ terug willen ontvangen. Zou het vreemd zijn, als ik hierbij aan aandelen denk?

Maar de Hema zal niet de laatste zijn en zeker niet de eerste, daar een bepaalde bank zo ook de “koude financiële winter” is doorgeholpen. Het was gewoon een kwestie van een oud-minister er neer zetten, alles van interne knowhow en ervaring ‘aanpassen aan de eisen van het kabinet’ en dan weer weg wezen.

En het volgende kuiken van de ‘Nederlandse kip met gouden eieren’ heeft zich dus net gemeld op het moment dat dit geschreven werd: de NS en de rest van het OV. Tja, door de beslissingen van het kabinet mocht men niet met het OV – daar was over nagedacht – en nu zit het OV met de gebakken peren. Maar geen getreur, er is volop geld bij het kabinet en dus heeft de minister van financiën de portemonnee allang getrokken. In deze tijd heeft de schatkist geen bodem lijkt het wel, maar als alles weer wat rustiger is geworden, dan gaan we de ellende krijgen: belastingen omhoog en noem maar op; mogelijk zal er wel ergens een financieel licht opstaan die nog wat nieuwe belastingen of verhogingen of bezuinigingen kan verzinnen.

Maar wat zegt het programma van de VVD over ondernemerschap? Zo maar een lokaal verkiezingsprogramma erbij genomen en zo maar wat zinnen: “Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente … De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten runnen. Dat weten zij zelf het beste … De gemeente stimuleert ondernemerschap het beste door ondernemers de ruimte te geven …“

Dat zijn toch andere zaken dan hele grote internationale bedrijven steunen of tijdelijk ’overnemen’ of aandelen opkopen van dit soort bedrijven. Of zou het hierbij dan ook steeds over een appje gaan? Binnenkomen bij zo’n internationaal bedrijf, zorgen dat alles middels een app te volgen is en dan weer weggegaan en ondertussen het bedrijf via de app blijven volgen.

Maar waar blijft de ‘kapitale’ steun voor de kleine ondernemer, voor de Turkse kapper om de hoek, of de Marokkaanse slager of supermarkt? Neen, die kunnen een bedrag aanvragen (5000 euro als ik me niet vergis) en dan wachten tot het geld loskomt. En hoe zit het met de verschillende AZC’s die nauwelijks het geld hebben om een of meer NT2 docenten te kunnen betalen voor de inburgeringscursus Nederlands voor asielzoekers?

Mensenrechten

Maar het kan nog vreemder in de Big Brother maatschappij. Door de dood van George Floyd is de wereld wakker geschud. George Floyd stierf nadat de knie van een politieagent zo’n acht minuten op de nek van Floyd werd gehouden; het is gebleken dat hij al na zes minuten buiten bewustzijn was, maar de agent hield zijn knie nog maar even bijna drie minuten lang op dezelfde plaats.

Overal ter wereld komen mensen in opstand en terecht en dan komt van Big Brother onmiddellijk de vraag of dat demonstreren wel toegestaan is in een anderhalve-meter-maatschappij. Maar zeg nu zelf: wie heeft de dood van de jonge zwarte man veroorzaakt? Niet de mensen op straat, maar de sterke arm van Big Brother, die nu zelf in de problemen is gekomen in het kader van de mensenrechten.

Los van het feit wie straks de zwartepiet toegeschoven gaat krijgen, de burgemeester of de minister, is het knap naïef geweest – en dat vooraf al – dat men niet bij de mogelijkheid heeft stilgestaan dat de demonstratie grote vormen zou krijgen, ook in Nederland. De menigte blijft niet stil, als zulke barbaarse dingen gebeuren met een zwarte jongeman in de VS. Overigens wel een teken aan de wand, dat men demonstreert als een zwarte man wordt vermoord, terwijl er dagelijks Palestijnen worden omgebracht door de politiemacht van de bezetters.

Wat is eigenlijk belangrijker: het recht op demonstratie of het verbod van bijeenkomst in tijden van een virusuitbraak? Als het laatste zou gelden, dan had Big Brother vooraf alle demonstraties moeten verbieden en niet op het moment dat er zogenaamd teveel mensen bij elkaar kwamen. Vind je het gek dat er op zo’n moment zoveel mensen bij elkaar komen?

Ook in tijden van een uitbraak van het SARS-CoV-2 virus gebeuren er zaken die niet door de beugel kunnen en dat dan daar tegen de mensen in opstand komen. En terecht en dan helpt geen appjes-oorlog tussen een burgemeester en een minister om te zeggen wat wel of niet mocht of wie de schuld heeft. Nee, beide bewindslieden hadden naast elkaar moeten staan zeggende dat men de demonstratie steunde en opkwam voor de rechten van diegene die was aangevallen. Tevens hadden ze op dat moment kunnen aangeven dat de afstand van anderhalve meter in acht genomen moest worden en dan was er niets aan de hand geweest.

Men zou bijna zeggen dat deze ‘Big Brother is watching you’- show steeds meer begint te lijken op de voorspellingen van Yajuj en Majuj (Gog en Magog), maar daarover een andere keer meer.