Opstand loont: de resultaten tot dusver in de VS

Twee weken van openlijke rebellie op straat hebben snelle, ongekende resultaten opgeleverd, in tegenstelling tot het gletsjertempo van beleefde hervormingen.

Vandaag (8 juni, vert.) is het twee weken geleden dat George Floyd werd vermoord door de politie van Minneapolis en twee weken van opstand die uitmondde in een nationale en voortdurende Amerikaanse opstand tegen de politie en tegen het racisme jegens zwarte bewoners. Terwijl de vlammen uit gebouwen sloegen en politie-auto’s naast politiebureaus werden vernield, hebben sommige liberals (progressieven in de VS, vert.) hun handen in onschuld gewrongen en de opstand betreurd met het argument dat rellen contraproductief waren en minder effectief dan “vreedzaam protest” of het bewandelen van officiële kanalen. Op dezelfde manier hebben sommigen aan de linkerkant lang de neiging gehad om het centrale karakter van de crisis en de snelheid van de veranderingen als gevolg van de rebellie te onderschatten. Zij stellen dat de verandering plaatsvindt via geleidelijk middelen, dat mensen van nature de weg van de minste weerstand inslaan, waarbij ze via bestaande instellingen en langetermijncampagnes, met name verkiezingscampagnes, werken aan verandering.

De wereld om ons heen laat een ander beeld zien. Hieronder bieden we deze lijst met overwinningen die in de afgelopen twee weken in korte tijd zijn behaald. Sommige zijn groot, andere zijn klein en symbolisch, en geen enkele is uiteindelijk voldoende. Maar ze zouden allemaal bijna ondenkbaar zijn geweest slechts enkele weken geleden, een tijd waarin de ambtenaren onwankelbaar leken en de regels van het spel onbetwistbaar. Deze lijst is noodzakelijkerwijs onvolledig, want de strijd is net begonnen en het zal meer strijd vergen om de winst te consolideren en nieuwe horizonten te openen op de weg naar ‘abolition’. Deze overwinningen hebben ook allemaal een prijs gehad. Minstens twee mensen zijn naast George Floyd door de politie gemarteld in deze strijd, meer dan 10.000 gearresteerd, en nog veel meer mishandeld door de politie, waarbij zwarte mensen de hardste klappen van de politiereactie te verduren krijgen. Vandaag de dag, verre van tevreden, is de woede en het doel van de mensen die de straat opgaan nog steeds even intensief. Als we week drie van de grootste collectieve strijd van onze generatie binnengaan, levert de lijst met overwinningen van onze beweging een fundamentele les: rellen leveren resultaten op.

Dit is zeker geen complete lijst, maar het is een weerspiegeling van de massale verschuivingen en concrete winsten die de opstand uit het rijk van het ondenkbare naar de werkelijkheid heeft gehaald. Deze resultaten zijn, net als elke andere hervorming, partieel en zwak. Ze zijn verre van perfect. Het zijn concessies die worden opgegooid door een systeem dat zichzelf probeert te redden. Hun uiteindelijke impact moet nog worden geregeld. Maar ze weerspiegelen hoe snel dingen kunnen veranderen als mensen van onderaf actie ondernemen, waarbij ze de normale gang van zaken verstoren door vaak illegale actie, buiten de aangewezen en gesanctioneerde kanalen om. Deze overwinningen, en zeker nog meer, zijn resultaten van een strijd van onderaf, aangewakkerd door woede en vuur, feest en vreugde. En we zijn nog maar net begonnen.

– In dank overgenomen, inclusief uitgelichte afbeelding CC, van GlobalInfo. Gedenk hen, gedenk ons.

Een vertaling van Rebellions Get Results: A List So Far, door Brian Bean, Rampant, vertaling globalinfo.nl .