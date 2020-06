CHAZ: bevrijde zone van Seattle

Standbeelden van Columbus in Richmond Virginia, Boston Massachusetts en Saint-Paul Minnesota omvergehaald. Leopold II verwijderd uit Antwerpen (Ekeren). Beeldenstorm wereldwijd.

Something is happening and you don’t know what it is, do you, Mr. Jones?

Het volgende is overgenomen van GlobalInfo.

Na dagenlang hard optreden tegen demonstranten heeft de politie zich teruggetrokken uit het gebied Capitol Hill in Seattle, en liet daar ook het politiebureau leeg achter. Demonstranten hebben het gebied nu tot Autonome Zone uitgeroepen.

Nadat politie tot allerlei vormen van geweld was overgegaan tegen demonstranten die de straat op kwamen om tegen racistisch politiegeweld te protesteren, werd het gebied om het betreffende politiebureau door barrikades van demonstranten dagenlang afgezet. Daarna vluchtte de politie uit Capitol Hill en werd daar de Autonome Zone uitgeroepen.

Om de spanning te verlichten had het stadsbestuur afgelopen vrijdag besloten dat de politie geen traangas meer tegen demonstranten zou mogen inzetten. Ook zou het budget van de politie met de helft gekort worden. Vervolgens werd in het weekend, de dagen na het besluit, gewoon toch traangas en andere projectielen op de demonstranten afgeschoten en was het geduld van de demonstranten op (bron: Democracy Now)

Het politiebureau dat belaagd werd, werd eerst dichtgetimmerd, waarna de politie zich uit het hele gebied terugtrok. Dit werd door de demonstranten gevierd met vrolijke scenes op straat en felle toespraken vanaf een podium. Daarna werd de Capital Hill Autonomous Zone uitgeroepen, afgekort CHAZ.

Op de website over de buurt is veel over het gebeuren terug te vinden, zoals dit uitgebreide artikel met foto’s en veel links.

Zie ook wikipedia hierover.

Nu de demonstranten de verantwoordelijkheid voor het gebied hebben overgenomen en zelfbestuur instellen, wordt erop gerekend dat er vanuit extreem rechts (en wellicht ook politie-infliltranten, wie weet) allerlei provocaties en gewelddadigheden zullen worden geprobeerd uit te voeren om de boel te ontregelen en te criminaliseren. In het gebied wonen veel mensen en zijn ook allerlei winkels en restaurants in bedrijf.

Zie hier beelden van een van de buurtbijeenkomsten. Het voorstel is daar om het gebied terug te geven aan de oorspronkelijk bevolking, de Duwamish en vervolgens in samenwerking daarmee verder te gaan. “We can do now whatever we want, we took it”.

Een van de groepen die nu in overleg met de andere demonstranten probeert om veiligheid te organiseren is de befaamde John Brown Gun Club, die ontstaan is uit Redneck Revolt en volgens wikipedia “is an American communist far-left group that organizes predominantly among working-class people. De groep heeft eerder linkse bijeenkomsten en demonstraties beschermd die door extreemrechtse knokkers en fans van Trump bedreigd werden.

Hoe het verder gaat is niet duidelijk. Het hoofd van de politie van Seattle Carmen Best heeft verklaard dat de ontwikkeling ziet als “an exercise in ‘trust and deescalation.’” Een van de gemeenteraadsleden (de linkse onafhankelijke Kshama Sawant) heeft op 8 juni de ‘communards’ toegesproken en geopperd dat het verlaten politiebureau ingericht wordt als buurtcentrum voor Restorative Justice.

Spannende tijden dus, en hopelijk inspiratie voor meer van dergelijke bevrijde gebieden.

