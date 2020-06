Rechtvaardigheid voor Adama: al vier jaar lang strijd in Frankrijk

Adama Traoré is een ‘affaire’ in Frankrijk, waar een enorme beweging zich druk over maakt. De beweging tegen (racistisch) politiegeweld in Frankrijk is al jaren actief en zeer groot, en vormt een brug tussen de jongeren in de ‘banlieus’ en het militante deel van de demonstranten tegen het (a)sociale regeringsbeleid en de arbeidshervormingen.

Het is dus niet zo dat dit een spontaan gebeuren is dat door de Blick Live Matters-ontwikkelingen in de VS is ontstaan. Het zegt meer over ‘ons’ onvermogen om nieuws in andere talen dan die vanTtrump te volgen….

Adama Traoré werd op 19 juli 2016 op 24-jarige leeftijd gearresteerd door de politie en opgesloten in het politiebureau van Persan (Val-d’Oise, net boven Parijs). Hij overleefde zijn behandeling door de politie niet. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is, en er worden nu rechtszaken gevoerd tegen politieagenten omdat de familie van Adama de zaak aanhangig heeft gemaakt. Meteen na bekend worden van zijn overleden, werden de eerste demonstraties georganiseerd door familie en vrienden in Beaumont-sur-Oise en Parijs, en ze weigeren om de zaak met rust te laten.

De zuster van Adama, Assa Traoré is zeer actief en een soort woordvoerder van de zaak rond haar broer. Ze hebben een comite opgericht, comité Vérité et justice pour Adama, dat ook campagne voert rond andere slachtoffers van politiegeweld. Er wordt gesproken over een ‘generation Adama’en in de buitenwijken van grote steden en op demonstraties zie je veel mensen lopen met T-shirts over Adama.

Op 2 juni was er een demonstratie ter herdenking van Adama Traoré en andere politieslachtoffers waar minstens 40.000 mensen aan meededen. Op 13 juni was er een nog veel grotere demonstratie tegen politiegeweld en racisme (waar volgens sommige bronnen 120.000 mensen waren).

Mediaproject Taranis maakte daar dit indrukwekkende verslag van.

Zie voor meer info Franstalig wikipedia-lemma

Voor wie Frans kan lezen: Raoul Peck over de zaak.

De demonstratie was trouwens (om coronaredenen) verboden, ging toch door, werd aangevallen door politie (en andersom) en veel mensen werden gearresteerd.

Bij snelrecht werd een van de demonstranten meteen veroordeeld tot ‘8 maanden celstraf met bevel tot inhechtenisneming’ (bron: Open Democracy Engels/Frans)

– door Kees, oorspronkelijk verschenen bij GlobalInfo

Kanttekening van Krapuul: er is zeker een blinde vlek in Nederland ten aanzien van gebeurtenissen in het buitenland, om het eufemistisch uit te drukken. Of gebrek aan talenkennis de belangrijkste verklaring is, is een vraag die eens apart zou moeten worden uitgezocht.

Par Langladure — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90901230