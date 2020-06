Wat is Juneteenth?

Pas op 19 juni 1865 werden de laatste als slaaf vastgehouden mensen in de VS vrijgelaten, in Texas.

Vrijgelaten? Als vergoeding zouden de vrijgelatenen “veertig acres (16 ha) en een muildier” krijgen. Wat nooit is gebeurd. In plaats daarvan kregen de slavenhouders een obligatie die de vrijgelatene maar moesten afbetalen, wat in veel gevallen niet gelukt is. Dit wordt uiteraard nooit ter sprake gebracht als om herstelbetalingen wordt gevraagd.

In plaats van land voor de vrijgelatenen werd de plantage verplaatst naar de gevangenis, vooral de laatste vijftig jaar.

Een stem uit de plantage, speciaal voor Krapuul.



Juneteenth, de 19de juni, vergelijkbaar met Keti Koti.

