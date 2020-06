William Barr (of Trump) ontslaat US Attorney van het Southern District New York

Bij de laatste stap in de doorlopende staatsgreep die de regering Trump is, is US Attorney Geoffrey Berman van het beroemde Southern District van New York ontslagen. Berman zelf is trouwens op zijn beurt ooit benoemd nadat Trump aan het begin van zijn presidentstermijn al diens voorganger, Preet Bharara, had ontslagen.

Het is dit district waarin de meeste duistere praktijken van Trump als zakenman plaats hebben gevonden, dus het moet hem verstandig hebben geleken die afdeling dan gelijk al maar eens een kopje kleiner te maken. Berman bleek echter nog steeds de beroemde onafhankelijke koers van dit district te hebben voortgezet, en onafhankelijkheid in tegenstelling tot slaafse horigheid is iets wat Trump absoluut niet kan hebben. William Barr heeft zelf een artikel geschreven waarin hij zo ongeveer stelt dat het plegen van enig onderzoek naar een zittende president illegaal is, wat hem de positie van Attorney General opleverde.

Er zijn sindsdien alleen nog maar zaken met betrekking tot Trump bijgekomen in dit district. Deze twee kwesties in dat district zijn speciaal gevaarlijk voor Trump:

De eerste – nou ja het is niet zeker of daar nog iets loopt – is alles wat Michael Cohen in zijn rechtszaak naar voren heeft gebracht en duidde op zowel belasting- als verzekeringsfraude door de Trump Organization. Het zou goed kunnen dat daar nog verder onderzoek naar loopt.

Het tweede geval betreft de twee medewerkers van Rudy Giuliani (ooit zelf US Attorney van dit district, en al maanden opvallend stil voor iemand met zo’n grote mond), Lev Parnas en Igor Fruman die verdacht worden van het sluizen van buitenlands geld naar de Trump Campagne.

Maar goed, terug naar het ontslag van Berman. Op de hem typerende wijze probeerde William Barr het in een brief eerst zo gladjes mogelijk te formuleren, als zou Berman zelf ontslag hebben genomen. Deze liet daarop vrijdagavond onmiddelijk weten dat hij dat helemaal niet had gedaan, en zulks niet van plan was ook. Althans niet totdat er een door de senaat bevestigde nieuwe kandidaat was. Barr had een zekere Jay Clayton daarvoor in gedachten, ongetwijfeld iemand met de integriteit van een… nou ja van het soort persoon dat door William Barr geschikt wordt bevonden, maar die moet dan dus wel eerst door de Senaat bevestigd worden.

Dit kan nog een probleem worden, want ineens is daar weer Lindsey Graham, senator van South Carolina maar tevens voorzitter van de Judiciary Committee in de Senaat die deze procedure regelt. Op zijn typerend onvoorspelbare wijze bleek deze ineens een fragment van zijn ruggegraat teruggevonden te hebben, en benadrukte dat in die procedure geregeld is dat de senatoren van de staat waar zo’n US Attorney benoemd moet worden een veto kunnen uitspreken, en die senatoren zijn de Democraten Chuck Schumer en Kirsten Gillibrand. Van wie Gillibrand al heeft laten weten dat Clayton niet eens ter sprake zou moeten komen.

In ieder geval was Barr zaterdag dus gedwongen weer een brief te schrijven, waarin hij schreef dat hij in dat geval Trump had moeten vragen Berman te ontslaan, wat deze volgens zijn schrijven gedaan had. Maar Trump, als de lafbek die hij is, ontkende vervolgens weer dat hij er iets mee te maken had.

Outside the White House on Saturday, Trump told reporters that Berman’s ouster was “all up to the attorney general” and that, despite Barr’s contention otherwise, he hadn’t become involved in the matter.

“That’s his department, not my department,” the president said. “But we have a very capable attorney general, so that’s really up to him.”( Washington Post



Volgt u het nog? Ik ook niet, en we zijn niet de enigen. Volgens een retweet van ex- Waarnemend Solicitor General Neal Katyal (de vertegenwoordiger van de regering in het Supreme Court) zou Berman dan technisch nog steeds US Attorney zijn:

In case you want to read it yourself. Here’s the explicit and clear position of the Justice Department’s Office of Legal Counsel.👇 Which amounts to this: If the President was “not involved” in the firing of Berman, then Berman can’t be fired. pic.twitter.com/k8FWHPwhG1 — Ryan Goodman (@rgoodlaw) June 20, 2020

Hoe dan ook, Barr heeft vervolgens besloten Berman dan voorlopig maar op te laten volgen door diens adjunct, Audrey Strauss, hetgeen Berman deed besluiten plaats te maken omdat dit volgens hem wèl een correcte procedure was. Ook liet hij weten het volste vertrouwen in haar te hebben. Men zal zeker proberen ook haar snel te vervangen aangezien zij bepaald geen Trumpaanhanger is, en bekend staat om haar partijonafhankelijke opinies. En dat klinkt niet als Trumpmateriaal.