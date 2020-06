School tv heeft ballen, een verhaal met een staartje

Een tijdje terug maakte school tv een stukje, over extremisme. Men maakte dit om de kinderen te behoeden voor het extremisme. Extremisme, dat zou dan zijn anarchisme en fascisme. Marxisme werd niet genoemd, btw. Ik schreef er toen een reactie op en stuurde deze ook naar school tv.

( het is een nogal vilein/hatelijk stukje van mij, maar dit ben je van me gewend )

Ik schreef een brief naar school tv, waarin ik hen vroeg, of zij iets wilde maken voor de kinderen, over anarchisme. Het is namelijk zo, je kan wel zeggen dat iets slecht is, maar dat is geen onderwijs verschaffen. Leg op zijn minst uit, in Jip en Janneke taal, wat het ongeveer is. Zodat jonge mensen meer houvast hebben.

Dit heeft men nu gedaan, zag ik net toevallig. Dit vind ik wel getuigen van lef. Het school tv personeel, is tegen de censuur/het taboe in gegaan en heeft kinderen daadwerkelijk onderwezen.

Ik heb op mijn lagere school, mijn middelbare school en mijn opleiding nooit iets geleerd over Bakoenin en Godwin. Deze kinderen leren daar nu wel over, min of meer. Dit komt ook een beetje door mij. Nu kunnen ze zelf gaan opzoeken wie Bakoenin was, als ze wat ouder zijn en dan kunnen ze er een oordeel over vormen. De basis van de heropbouw van een beweging, is op zijn minst mensen vertellen dat je bestaat. Vele jonge mensen weten nu dat anarchisme iets is en daarvan zal een gedeelte het verder gaan onderzoeken en een deel daar weer van, zal zich inzetten voor vrijheid en/of zal zich anarchist noemen.

Ik blaas anarchisme dan weer nieuw leven in, indirect. Zie mij als de reïncarnatie van het anarchisme.