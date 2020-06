Waarom je niet blindelings achter Willem Engel moet aanlopen

De afgelopen weken heb ik met groeiende verbazing gekeken naar mensen die achter Virus Waanzin goeroe Willem Engel aanlopen. Wie kritiek op hem heeft wordt uitgemaakt voor gezagsgetrouw, gehoorzaam aan de staat en zelfs ‘slaafs’. O ja, en we zijn niet wakker en blijkbaar voorstanders van een politiestaat. Blijkbaar snappen Engels volgelingen niet dat het ook nog mogelijk is voor jezelf te denken.

Er is al veel geschreven over deze Willem Engel, ontdekte ik toen ik zelf op zoek ging naar de reden voor de aantrekkingskracht van dit figuur.

Ja, ik snap dat je je in je vrijheid beknot voelt. Ja, ik snap dat je het helemaal zat bent. Maar als het antwoord op al die frustratie is om de pandemie te voeden in plaats van deel van de oplossing te zijn en te helpen een eind te maken aan de verdere verspreiding van het coronavirus, dan denk ik dat je helemaal niet zo wakker bent.

Laat ik hiermee beginnen: die groepsknuffel vorige week op het Malieveld is wel heel wat erger dan de rellen en het vechten met de ME diezelfde dag. Dat laatste, daar maakt de staat zich druk over, want de openbare orde is heilig en de politie.. nou ja, die moet alles mogen als het aan de staat ligt.

Ik zeg, fuck de openbare orde en weg met de racistische politie en de politiestaat. En weg met die coronawet ook.

Maar ik zeg ook: fuck you met je arrogante, egoïstische en asociale gedrag op het Malieveld. Heb je wel bedacht dat ik, en met mij vele anderen, wel weer eens veilig mijn moeder een knuffel wil kunnen geven? Heb je bedacht dat totaal overbelast zorgpersoneel misschien wel eens rust wil? Rust die ze van Engel niet mogen en zullen krijgen want “Mijn stelling is dat de ziekenhuizen niet zijn overgelopen.” [1] Engel gaat volledig voorbij aan het feit dat verplegend personeel zich zwaar onderbetaald en overwerkt maandenlang in vele bochten heeft moeten wringen om levens te redden. Dat het een loodzware tijd is geweest voor hen. Maar Engel denkt alleen aan zichzelf.

Al die regeringsmaatregelen waar je als Engelvolger zo tegen bent, zoals anderhalve meter afstand houden en het afsluiten van verzorgingstehuizen, gaan niet stoppen als je eigenhandig voor een nieuwe opleving van het virus zorgt. En het virus waart niet alleen rond in die afschuwelijke horroroorden die slachthuizen heten. Het is ook opnieuw geconstateerd in die twee verzorgingshuizen en hup! De deur gaat weer op slot. Vreselijk: familie, vaak mantelzorgers van ouderen ook, konden en kunnen er niet bij terwijl zorgpersoneel te weinig materiaal krijgt om veilig de zorg te verlenen en zich niet kon laten testen waardoor het virus kon worden overgedragen aan die geïsoleerde ouderen.

Dat is het echte probleem met het overheidsbeleid: het NIET serieus nemen van het virus, te makkelijk denken erover, het niet zorgen voor bescherming, niet zorgen voor voldoende testen, niet zorgen voor het indammen van het virus. Het probleem is niet: het overreageren op het virus, het bang maken ervoor. Ik zou haast willen zeggen: deden ze dat maar! Werden mensen maar eens wat meer doordrongen van het gevaar. Werd er nu maar eens wel gedegen voorlichting gegeven. Want goede voorlichting en consistent beleid zijn een beter medicijn tegen het virus dan repressie, en ook: tegen doorgeslagen complottheorieën. Die hele lockdown had niet eens in beeld hoeven komen.

Maar Willem Engel, goeroe in bange dagen, beweert bij hoog en laag dat het virusgevaar wordt overdreven om repressieve maatregelen in te voeren al kan hij niet uitleggen waarom en hoe, maar daar zit deze pseudowetenschapper toch al niet mee, met bewijs leveren voor zijn stellingen. [2] Het idee van een overheid die angst zaait om repressie te kunnen doorvoeren staat lijnrecht tegenover de werkelijkheid. Dit nog afgezien van het feit dat als de overheid repressie wil opvoeren, ze daar echt geen virusangst voor nodig heeft. De werkelijkheid is dat we een overheid hebben die juist veel te laks met het virus is omgesprongen en nu als een kat in het nauw rare sprongen maakt en beleid voert dat aan de lopende band tegenstrijdig is. Ook houdt de overheid er als altijd een dubbele moraal op na: zo moet er vooral zo snel mogelijk doorgewerkt worden ook al is dat (nog) niet veilig maar worden tegelijk BOA’s op mensen afgestuurd om bij de minste 10 centimeter minder afstand mensen te beboeten en een strafblad op te laten lopen. BOA’s die vervolgens klop krijgen door hun botte manier van doen en daarom weer bewapening eisen en nog krijgen ook. Verfoeilijk ja.

De coronawet die nu in de maak is moet noodverordeningen landelijk in beton gieten en is beslist een gevaar voor ons aller vrijheid. Dat is zonder meer waar en het is het waard om tegenin het geweer te komen. Het risico bestaat wel degelijk dat zo’n wet, wanneer eenmaal in gebruik, niet zo tijdelijk zal zijn als nu wordt beweerd. Maar het virus is er niet voor verzonnen en het gevaar wordt er ook niet voor overdreven.

Indien Engel bovenstaande reële kritiek op de staat die ons blootstelt aan dit virus, die repressief is en slechte voorlichting geeft, voorop zou stellen in plaats van een hele berg complottheorieën over ons allen uit te storten en mensen op te roepen het virus lekker verder te verspreiden (wat de facto het gevolg van zijn oproepen is), dan zou hij een punt hebben. Maar dat is niet het geval. Hij is feitelijk juist de belichaming van het overheidsbeleid. In extremo. Door het gevolg geven aan zijn oproepen zal het virus zich weer verspreiden en dat maakt Willem Engel een ware Engel des Doods.

Deze Willem Engel is in de eerste plaats een dansleraar. Laten we dat niet vergeten. Zelf zegt hij op de website van Viruswaanzin dat hij “wetenschappelijke carrière (heeft) gemaakt als Bio Farmaceutisch wetenschapper nadat hij in 2001 afstudeerde aan de Universiteit van Leiden”. Maar wacht, waarom is hij dan dansleraar geworden? Is het misschien omdat het hem niet lukte om ook daadwerkelijk te promoveren? Op de website van Viruswaanzin kun je zijn thesis wel bestellen, maar gepubliceerd is deze niet. Een promovendus zou zijn thesis gepubliceerd hebben. Zou hij gepromoveerd zijn, dan zou hij dat bovendien schaamteloos misbruiken. Meerdere bronnen geven ook aan dat hij niet gepromoveerd is en dat hij juist voor hij dat kon doen dansleraar is geworden. Dat klinkt als een mislukte wetenschappelijke carrière. We kunnen er dus van uitgaan dat deze man, die wel aerosolen bestudeerd heeft maar juist niet met betrekking tot virussen, zich ten onrechte beroept op wetenschap. Volgens mij wil hij gewoon weer danslessen kunnen geven en de maatregelen staan dat in de weg. En daarom roept hij bij hoog en laag dat de anderhalve meter afstand onzin is omdat het virus juist niet in die grote druppels wordt verspreid en wel door aerosolen.

Nog wat andere onwetenschappelijke beweringen [3], gespeend van elk bewijs, zijn onder meer de bewering dat er ‘maar iets van tachtig mensen’ in dit land aan corona zijn overleden en dat al die andere doden toevallig corona hadden toen ze ergens anders aan doodgingen en dat koeien zouden zijn geïnjecteerd met een coronavaccin terwijl er nog helemaal geen vaccin is en dat daardoor medewerkers in slachthuizen het virus hebben opgelopen en, en.. “Het virus is er al niet meer!” …

Het is teveel om op te noemen. Complotdenkers goochelen in het algemeen voortdurend met cijfers en waarheden, vergelijken maandcijfers met jaarcijfers om hun gelijk te halen, en zo wel meer appels met peren. Wil je wat meer gedegen onderzoek lezen, kijk dan op de website Klopt Dat Wel? [4] en Van Eijck [5]. Intussen loopt Engel net als Baudet in alle openheid handen te schudden omdat ook door aanraking met de hand het virus niet verspreid kan worden, aldus beide ‘heren’. En zo heeft Engel wel meer gemeen met allerhande rechtse figuren die naadloos bij zijn gedachtegoed aansluiten.

Ik zie nogal wat mensen heel erg aanslaan om het imago en de uitstraling van de hippie, de dansleraar, yoga-adept, make-love en geef-elkaar-een-knuffel dreadlocks dragende mediterende witte alternatieveling met een Jezus-complex, dus mag ik je even uit de droom helpen?

Deze man is een ondernemer die zich omringt met, en de acties en ongetwijfeld ook de rechtszaken laat financieren door… andere ondernemers [6]. Ondernemers die weer aan de slag willen, zoals horecabaas en multimiljonair Won Yip en nog een hele rij ondernemers en horeca. Mensen met een persoonlijk financieel belang en niet ons aller vrijheid. De demonstratie op het Malieveld die vorige week niet doorging, was georganiseerd door Smart Exit, een horeca-ondernemers initiatief, opgericht door Maurice de Hond en de steenrijke vastgoedmagnaat Klaas Hummel [7]. Hoe anders konden 110 ordehandhavers, een podium, wc-hokje, muzikanten en dj’s worden ingehuurd?

Dus: voor wie of wat ga je de straat op eigenlijk? Virus Waanzin is een onderneming en is er niet voor de vrijheid maar voor het geld. Daar sta je dan met je liefde en je vrijheid: voor het grote geld.

En dan het rechts gepeupel dat hem omringt en helpt zijn bagger te verspreiden: Café Weltschmerz, vast podium voor Forum voor Democratie, en Powned. Moet er nog iets uitgelegd? Op het podium van Virus Waanzin zou zelfs Tom Zwitser hebben gesproken als het door had mogen gaan die eerste keer [7] op het Malieveld. Tom Zwitser is synoniem voor De Blauwe Tijger, uitgever van mensen als Paul Cliteur en Sid Lukkassen, beiden ideologen van ‘alt-right’, en ook weer zielsverwanten van eerder genoemde Thierry Baudet.

Wil je daar nu echt bij horen? Wil je nog steeds achter goeroe Willem Engel aanlopen? Wil je braaf staan luisteren naar dit soort figuren op het podium? Op de demonstraties die hij en aanverwante Stop The Lockdown en dergelijke schreeuwlelijken organiseren komt bovendien ook hardcore extreem-rechts volk af, als ze het niet al zelf organiseren [8] want ook dat gebeurt onder diezelfde vlag van ‘onze vrijheid’ veel. Vorige week op het Malieveld was trouwens ook Ben van der Kooi aanwezig, een bekende NVU fascist die zelf zegt dat hij niet alleen was. Nu kun je zeggen: kan ik er wat aan doen dat hij er ook is? Maar je kunt ook zeggen: met zulke mensen wil ik niet (meer) samen demonstreren dus ik doe niet (meer) mee. Het kan nog dat je als Engel-adept die denkt voor ‘de vrijheid’ te demonstreren dit soort lieden allemaal niet kent. Wel, dan weet je het nu. Daar wil je toch niet mee geassocieerd worden?

En nog is dit betoog niet af. De laatste dagen maakt Willem Engel het namelijk steeds bonter met zijn uitlatingen. Het was al duidelijk dat hij graag de slachtofferrol zoekt door doelbewust op verboden demonstraties aan te sturen met zijn weerstand tegen het afstand houden en het gebruik van mondkapjes, en ja, die dingen zijn vreselijk benauwd en ik zou het ook niet willen hoeven doen allemaal. Maar het is eenvoudigweg een kwestie van solidariteit met zwakkeren in de samenleving. Ik heb daar wel wat voor over. Wie heeft er nu niet een partner, broer, zus, vader, moeder, opa of oma die risico loopt? Telt hun leven niet? Hoe kun je daar nu niet aan denken als je gaat lopen knuffelen met honderd mensen op het Malieveld? Maar goed, de slachtofferrol dus. Van iemand die geen slachtoffer is.

In een video roept Willem Engel nu Black Lives Matter op om mee te doen. [9] Hoe veel meer wit privilege kun je tentoonspreiden door dat te motiveren met: “Wat wij nu meemaken is eigenlijk wat Black Lives al een hele tijd meemaakt (…) en nu wordt het duidelijk dat dat voor ons allemaal geldt.” (ofwel: ‘all lives matter’) Engel vergelijkt hiermee het politiegeweld tegen de door zijn eigen toedoen verboden demonstratie met het politiegeweld dat zwarte mensen dagelijks treft ook al doen ze niks strafbaars.

Wil je dat nu echt vergelijken, Willem Engnek? En hoezo verwacht je dat Black Lives Matter samen met alt-right en extreem-rechts komt demonstreren? Bah!

Een andere tenenkrommende vergelijking die Engel maakt is die van de anderhalve meter samenleving met marteling [10]: “Het is niet voor niets dat een isoleercel een extreem middel is om binnen een gevangenis nog eens extra te kunnen straffen. Die anderhalve meter hoort denk ik in hetzelfde rijtje thuis als waterboarding.”

Nu weet ik toevallig uit eigen ervaring wat het zitten in een isoleercel betekent, anders dan Engel, en ik kan Engel zeggen dat ook deze vergelijking een belediging is. Een schoffering voor iedereen die de marteling van isolatie in een kale cel, en erger nog die van waterboarding, heeft moeten ondergaan. De stelling dat anderhalve meter afstand houden daarmee te vergelijken is wijst opnieuw op zijn behoefte zichzelf in de slachtofferrol te plaatsen. Let op: zichzelf. Niet de geïsoleerde ouderen in verzorgingshuizen die hij tot nog meer isolement veroordeelt als hij zo doorgaat.

Samengevat: de beide vergelijkingen zijn een regelrechte schoffering, belediging van (vooral zwarte) slachtoffers van staatsrepressie. Engel wil zo graag roepen dat hij en zijn volgelingen onderdrukt worden dat hij voorbij gaat aan wat echte repressie is. Daarmee ontkent hij die ook.

Tenslotte: een andere geplande spreker vorige week, voorzitter Bas Filippini van Stichting Privacy First, verdedigde doodleuk de verontwaardiging over het feit dat Black Lives Matter wel mag demonstreren. [11] Maar rara hoe kan dat, Willem Engel, dat Black Lives Matter wel mag demonstreren? Zou het kunnen dat Black Lives Matter wel doet aan solidariteit, en dus afstand houden en mondkapjes dragen? Zou dat zomaar kunnen? Maar dat wil je toch niet, afstand houden? En het gaat nog verder want Filippini presteert het namelijk om het volgende toe te voegen:

“Een aantal mensen zei het gevoel te hebben drie weken lang naar een slechte Hollywoodfilm te hebben zitten kijken. Ze zeiden geen zin te hebben in de tweespalt die wordt gezaaid door een rage die is gecreëerd door Amerikaanse pr-bureaus.”

“Tweespalt zaaien”? “Een rage”?! “Pr-bureaus”?!! Gelooft Filippini dat BLM Cambridge Analytica heeft ingehuurd ofzo?

Een van de organisatoren van de Virus Waanzin demonstraties, Krispijn, slaagt er dan ook nog in te vertellen dat “de boosheid over het antiracismeprotest de beweging van Viruswaanzin voedt”…

Dat je dat durft te zeggen in plaats van te weerspreken, te weerleggen, het racismeprobleem bij jezelf te erkennen en te benoemen. Er is voor de zoveelste keer een zwart persoon door een witte smeris vermoord. Gebeurt hier ook. Daar wordt volledig aan voorbijgegaan. Dit is regelrecht racisme. Wil je daarbij horen, Engelvolgeling? Wil je daartussen staan? Wil je dat rechtvaardigen?

Maar is nu al dat verbieden goed en terecht? Nee. Ik wil niet dat goeroe Willem Engel zich nog meer in zijn slachtofferrol kan wentelen. Ik wil ook niet dat demonstratieverboden gevaarlijke precedenten scheppen.

Ik wil wel dat al zijn volgelingen echt wakker worden. Even een reality check graag!

Wil je na het lezen van dit alles nog steeds achter Willem Engel aanlopen? Wil je nog steeds jezelf en mensen om je heen besmetten met het coronavirus? Wil jij, als witte wanna-be alternatieveling werkelijk je positie vergelijken met die van onderdrukte zwarte mensen en tegelijk toestaan dat ze door Virus Waanzin racistisch worden bejegend, beledigd, geschoffeerd? Wil je je scharen achter en meelopen met alt-right en extreem-rechts? Wil je je voor het karretje van ondernemers laten spannen?

Of… gaan we met ons allen veilig maar wel anti-autoritair en solidair de straat op? Tegen de repressieve coronawet, maar voor de vrijheid van iedereen, de vrijheid van zwakkeren in de samenleving? En gaan we misschien ook demonstreren tegen de wet die de politie meer wapens en meer vrijbrief geeft voor etnisch profileren en racistisch politiegeweld? Kom je meedoen met Black Lives Matter in plaats van toe te staan dat Willem Engel hen voor het karretje van Virus Waanzin probeert te spannen (spoiler alert: gaat niet gebeuren, het wachten is op hun woedende reactie op de vergelijking)? Het is om te kotsen!

Intussen: wie vandaag naar de opnieuw verboden demonstratie op het Malieveld gaat, zal nu ook de steun vinden van Bouw In Verzet. [12] Dat is een club die vorig jaar tegen de stikstofmaatregelen actie voerde, net als de boeren van Farmers Defence Force. Ook allemaal rechts tuig, leuk voor een klimaatactivist om als coalitiegenoot te nemen. Ik las ergens op internet trouwens dat Farmers Defence Force ook van de partij zal zijn, maar kon daarvoor geen echte aanwijzing vinden. Het zou zomaar kunnen. En dan? Zou het Engel gaan lukken als hij zegt:

“Maak je geen zorgen, we openen de snelwegen als dat moet. Dit is ons land en het is afgelopen. Het is afgelopen met deze onzin.”?

Om de snelwegen te openen komen boeren en bouwers met zwaar materieel natuurlijk wel van pas, al bestaat de kans dat ze die juist blokkeren. Maar als je gaat zeggen dat ‘dit ons land’ is, dan ben je wat mij betreft sowieso al ‘af’. Het is niet zo ver meer verwijderd van ‘eigen volk eerst’, dat ‘ons land’. Want van wie is het dan niet? Van ouderen? Van zieke mensen? Van vluchtelingen die nu buiten Europa worden gehouden om als zondebok voor het verspreiden van het virus te dienen? Van krap behuisde mensen die geen afstand kunnen houden ook al zouden ze dat nog zo graag willen? En van wie is het wel? Van ondernemers? Van allerlei rechts tuig? Van asocialen?

Willem Engel is een gevaarlijk figuur. Hij is Eng. Ik heb hier geprobeerd zo duidelijk mogelijk op een rijtje te zetten wat er allemaal zo problematisch is aan Engel en zijn Virus Waanzin. Had ik al gezegd dat het gebruik van de term ‘waanzin’ nog validistisch is ook? Bij deze dan. Dat is het.

Denk zelf, volg Rutte noch Engel, en neem verantwoordelijkheid voor de vrijheid en veiligheid van jezelf en je medemensen. Want dat virus trekt zich niks aan van je behoefte aan vrijheid. Het trekt zich ook niks aan van je gezondheid want ook jonge en gezonde mensen worden getroffen. Het is de overheid, en het zijn figuren als Engel en alle aanverwante clubs, die ons aller vrijheid, veiligheid en levens voortdurend al bekvechtend op het spel zetten. Zo komt Lockdown 2.0 er heel snel aan.

Wees solidair met ouderen

Wees solidair met zwakkeren

Wees solidair met vluchtelingen

Wees solidair met zwarte mensen

Wees solidair voor de vrijheid van iedereen en niet alleen van jezelf en het grootkapitaal

noten:

[1] en [2] NRC: Shit, ik ben politiek activist geworden

[3] Volkskrant: In de rechtbank stoort Viruswaanzin zich eerst aan het spatscherm, en dan aan de rechter

[4] Klopt Dat Wel: De denkfouten van Willem Engel over het coronavirus

[5] Van Eijck: Het reproductiegetal

[6] Karin Spaink: Waanzin

[7] Socialisme.nu: Extreemrechts anti-lockdownprotest is een waarschuwing

[8] Joke Kaviaar: Aluhoedjes en extreem-rechts: een gevaarlijke mix

[9] 02:58 op deze video: Viruswaanzin op facebook

[10] Follow The Money: Het ‘alternatieve RIVM’ van Willem Engel en zijn strijd tegen de staat

[11] NRC: ‘Er is veel onvrede. Deze beweging wordt groot’

[12] ED: Boze bouwers sluiten zich aan bij coronaprotesten