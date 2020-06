Brief uit Venezuela over de mislukte invasie door de VS en bondgenoten

Reactie van de broer van Irun Scheifes op een artikel van bijna vier jaar geleden. We plaatsen het als separaat stuk om het niet ergens vier jaar geleden verloren te laten gaan.

Las eindelijk het verhaal in Krapuul. (…)Dat was september 2016. We leven nu eind juni 2020. Op 3 mei vond er een poging plaats door NATO landen gesteunde terroristiese cel het land binnen te brengen. De groep huurlingen stond onder leiding van een contractor van het Amerikaanse leger Silvercorp. Oorlogsschepen van Nederland (2 stuks,) Curacao met haar Amerikaanse basis, oorlogshaven, ligt op een 120 km van de Venezolaanse kust. Willemstad -Caracas is 282 km. Er deden ook schepen mee van Groot Brittannië, Frankrijk en Duitsland en de VS natuurlijk.Het doel was een vijftig tal huurlingen aan land te zetten vlakbij Caracas die vliegveld Maiquetía zouden hebben moeten controleren, Maduro gevangennemen en naar de VS afvoeren. Het werd een grote flop met een tiental doden en 4 Amerikanen vertelden onmiddellijk naam, rang, doel van de onderneming, contract getekend tussen SilverCorp en Guaidó $220 miljoen. Drie mei was het toppunt van Coronadoden in West-Europa. Geen enkel parlement is geïnformeerd over deze oorlogsverklaring en blijkbaar zijn er ook geen zogeheten demokratiese partijen in West-Europa geïnteresseerd in het volkerenrecht. Een bootje haalde de kust niet helemaal door gebrek aan benzine en werd zo ontdekt en met kogels ontvangen door plaatselijke vissers en lokale politie… Infantieler kan het niet. Ondertussen werd Rutte als een soort Vader des Vaderlands in politiek Nederland geprezen. De dubbele moraal kent geen grenzen. Rutte, Merkel, Macron zijn kaaimannen/vrouw uit dezelfde (beer)put waarin Trump zijn terroristiese buitenlandse politiek toepast.

Ondertussen is Venezuela uit de OAS gestapt, dwz haar beslissing van 2 jaar geleden is gematerialiseerd. Het aapje Guaidó heeft zijn vertegenwoordiger al gestuurd tegen de wens van de meerderheid. Hopelijk de doodsteek voor het Orgaan in dienst van de belangen van de VS. Er worden verkiezingen voor de Nationale Raad gepland voor december. De terroristiese partijen mogen daar hopelijk niet aan deelnemen. Dat zou een gebrek aan soevereiniteitsgevoel zijn. De oppositie heeft zichzelf weer buitenspel verklaard en protesteert. Maduro antwoordt dat hij bereid is een referendum te accepteren in 2021 als de oppositie er de handtekeningen voor ophaalt (leuke zet want alle leden van de oppositiepartijen wonen in de VS in de straat waar SilverCorp administratie houdt!!!!).

Als het lukt nog eens naar Nederland te komen, zullen we een introduktie voorbereiden over de historiese achtergronden van de situatie in Venezuela. Je hebt het niet allemaal begrepen, je welwillende kritiek zegt niet veel, want is onwaar en lost niets op. Grondprobleem: hoe verander je een kultuur en wel de Venezolaanse en wanneer respekteert Europa dat.

Politiek kun je me bij het Radenkommunisme plaatsen.

Ik las gisteren een studie over de ekonomiese en financiële situatie van de VS. Er wordt een mogelijke devaluatie van de dollar verwacht van 35% als gevolg van de druk van biljoenen dollars (3,7) in papiergeld om de afname van het BNP van 6% weg te werken. 27 miljoen werklozen alleen al in maart en april. Ze hebben de Covid-19 niet onder kontrole. Staatsschuld is 101% BNP. Trump zoekt bravourestukjes (militaire invallen) om de aandacht van de binnenlandse ellende af te leiden.

– door Servaes Scheifes –