Nederlandse rol bij crisis en repressie Curaçao

Vorige week sloeg de vlam in de pan op Curaçao, toen een demonstratie van vuilnisophalers en andere slachtoffers van de crisis optrok naar Fort Amsterdam, waar de lokale regering vergaderde. Nu is het Nederlandse leger ingezet om de politie bij te staan.

Politie schoot traangas, er ging een politieauto om, her en der verschenen barricades en werden winkels geplunderd. Er werd een avondklok ingesteld, twee nachten lang (woensdag en donderdag).

(zie eerder verslag op hier).

Een van de leiders van de demonstratie, de 24-jarige Shaidrilon ‘Lon’ Mutueel werd de politiecel in gegooid en heeft nu te horen gekregen dat hij voorlopig niet vrijgelaten wordt. Lon is een voormalige scholierenleider en had aan de demonstratie meegedaan met een groep jongeren vanaf ‘Post 5’ van de olieraffinaderij Isla. Lon staat symbool voor de brug die er geslagen wordt tussen jongeren en arbeiders bij de protesten. (“Jongeren en Arbeiders vinden elkaar bij hevige onlusten op Curaçao”luidt de kop in NRC dit weekend.

Nederlandse mariniers die al op het eiland aanwezig waren, zijn nu ingezet om de politie bij te staan. Dat is een grof schandaal natuurlijk, want levensgevaarlijk. Militairen zijn helemaal niet geschikt om politietaken uit te voeren en daar ook niet voor opgeleid. Toch is er in Nederland weinig ophef over deze repressie en het opsluiten van Lon Mutueel.

Curaçao is natuurlijk een deel van Nederland. De reden dat Curaçao in zo’n economische crisis is geraakt ligt dan ook – naast het corona-gedoe natuurlijk – geheel in Nederland. Al in mei werden bezuinigingen (van 12.5%) op ambtenarensalarissen geëist, door Staatssecretaris Knops, voordat er steun gegeven zou worden (NOS). Minister-president Rhuggenaath weigerde aan de eisen van den Haag te voldoen en wordt nu evenzeer door de demonstranten belaagd, die zijn aftreden eisen.

Ondertussen is de helft van de mensen afhankelijk van voedselhulp.

Actievoerder Lon Mutueel wordt nu in voorarrest gehouden op beschuldiging van opruiing. Alle overige arrestanten zijn vrijgelaten. Ze probeerden hem ook nog brandstichting aan te smeren, maar dat hield geen stand. Volgens de rechter-commissaris op Curaçao die de verlenging op 26 beval, heeft Mutueel niet eens opruiende taal gebruikt, maar had hij “moeten weten dat als hij mensen oproept naar Forti (Fort Amsterdam – red.) te gaan, ze zich mogelijk slecht zouden gedragen”. Bij zijn voorgeleiding mocht Mutueel ook niet eens het woord voeren, volgens de rechter omdat er nog meer dan dertig andere personen moesten worden voorgeleid. Hij riep daarom maar een woord: Onrecht!

In zijn strafdossier wordt volgens zijn advocaat ook gesteld dat Mutueel een van de mensen zou zijn geweest die de poort van Fort Amsterdam hebben opengebroken. Maar daar zijn geen bewijzen voor en ook op alle beelden die er van geschoten zijn, is daarvan niets te zien. Op 3 juli moet de rechter weer besluiten over verlenging en zijn advocaat Athena Sulvaran gaat ervan uit dat hij dan wel vrij zal komen. (Bron: Antilliaans Dagblad)

Ondertussen blijft het gespannen op het eiland, al is de avondklok weer ingetrokken. Donderdagnacht waren er nog 21 arrestaties en 120 meldingen van brandjes. Toen is er officieel aan de Nederlandse minister van defensie om bijstand gevraagd, die daar toestemming voor gaf waarna de ‘Landmachtcompagnie in de West, en de Marechaussee in het geweer kwam om de lokale politie te ondersteunen. Ze werden volgens Antilliaans dagblad “met geweren en helmen of bivakmutsen op strategische punten neergezet en patrouilleerden”.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan GlobalInfo, zoals het gehele stuk…