Oorverdovend stil na geweld en intimidatie door Baudets knokploegje

Gek dat hier zo weinig ophef over is. Op 8 juni hebben privé-beveiligers van Thierry Baudet met geweld een burger tegen de grond gewerkt en daar 20 minuten lang tegen zijn wil vastgehouden. Wat is hier gebeurd, en waarom is het zo belangrijk?

Op 8 juni is Baudet in Den Bosch. Hij is daar met zijn campagneteam om krantjes uit te delen. Naast lokale en landelijke Forum voor Democratie-politici wordt hij vergezeld door een camerateam en een team privé-beveiligers.

De lokale kunstenaar Jasper van den Elshout besluit een tegengeluid te laten horen tegen de komst van de extreem-rechtse politicus. Hij stelt zich in de buurt van het campagneteam op met een kartonnen doos waarin passanten de krant meteen weer weg kunnen gooien.

Na afloop van de actie wil het camerateam nog even een paar shots van Baudet maken tegen de achtergrond van de St. Jans-kathedraal. Maar ja, Van den Elshout staat precies in beeld op de achtergrond – op dertig meter afstand, welteverstaan.

Het is niet helemaal duidelijk wat er vervolgens gebeurt. Volgens het relaas van Toine Heijmans wordt Van den Elshout benaderd door Baudets woordvoerder (en “flirtcoach”) Tom Gorny die hem sommeert te vertrekken. Vervolgens wordt hij vastgegrepen.

Volgens dit artikel, dat Van den Elshout citeert, wordt hij door twee van Baudets beveiligers benaderd, die hem een gouden penning laten zien en zo de indruk wekken dat zij politiemensen zijn.

Als hij vraagt op welke grond hij dan zou moeten vertrekken, wordt Van den Elshout bij de nek en aan een arm gegrepen, weggesleurd, en verderop tegen een deur gefixeerd. De privé-beveiligers die we hier aan het werk zien, heten naar verluidt Twan Hermens en Petar Sesto.

Van den Elshout roept om politie en hulp van omstanders, maar niemand lijkt in te grijpen. Wel wordt vanaf een aangrenzend terras de politie gebeld. Ondertussen wordt de demonstrant met geweld op de grond geduwd en daar 15 tot 20 minuten vastgehouden tot de opnames klaar zijn.

Pas enkele dagen later kan Van den Elshout terecht bij de politie om aangifte te doen. Forum voor Democratie en Thierry Baudet reageren niet op wat er gebeurd is. In (lokale) media verschijnt een aantal artikelen, maar verder blijft het oorverdovend stil.

Vooral dat laatste is choquerend. Een demonstrant werd door de privé-beveiligers van een politicus met geweld van de openbare weg verwijderd – niet omdat hij een gevaar vormde (hij was alleen en stond op afstand), maar omdat zijn aanwezigheid hen daar eventjes niet uitkwam.

Een politicus die zijn eigen knokploegje meeneemt om de ‘orde’ te handhaven: dat is dus verboden volgens de “Wet op Weerkorpsen” die in 1936 is ingevoerd om de samenleving te beschermen tegen het straatgeweld van de NSB.

Volgens het verhaal van Toine Heijmans vragen omstanders zich wel af of dit eigenlijk allemaal wel kán. Nee, dus – niet alleen omdat dit geen politiemensen waren, want ook de politie mag absoluut niet zo optreden tegen vreedzame demonstranten (ook al doen ze dat soms wel).

Maar, en dat is het meest schokkende aan dit hele verhaal: NIEMAND DOET IETS. Iedereen staat er een beetje bij of kijkt de andere kant op, terwijl een politicus zijn privé-bokito’s een geweldloze demonstrant laat wegsleuren en vasthouden.

Het is precies die onverschilligheid voor geweld en intimidatie waardoor het fascisme honderd jaar geleden kon opkomen. En het is precies die nalatigheid en lafheid die nu de weg effent voor de terugkeer van extreem-rechts.

We weten hoe dit af kan lopen. Laat het niet gebeuren!

– Tweetverzameling van Mathijs van de Sande, eerder verschenen bij Doorbraak