Wat gaan we aan de massaslachting van dieren doen?

Het is de massaslachting van dieren voor massaconsumptie van dierenlichamen die ons corona en andere van dieren overdraagbare ziekten gebracht heeft. Dat, en de vernietiging van hun leefgebied waardoor dieren dichterbij de mens moeten komen op zoek naar voedsel. Zo kunnen virussen overspringen op mensen.

Dit is niet de eerste keer en zal ook niet de laatste keer zijn dat dit gebeurt. Tijdens het schrijven van dit stuk werd juist bekend dat er een nieuwe pandemie dreigt met een virus dat in China van varkens op mensen overspringt. Weer in China, hoor ik mensen al denken. Maar dan moet je weten dat er enorm veel varkens vanuit de EU naar China worden geëxporteerd. Er wordt wat af gezeuld met al die beesten over deze planeet. Dit virus kan net zo goed uit Frankrijk komen. Kwam corona eigenlijk wel echt uit China?

In elk geval niet uit 5G masten, zoals complotdenkers blijven beweren. De werkelijkheid is veel banaler en ernstiger en noopt tot conclusies die kennelijk veel moeilijker te verteren zijn dan ‘5G’ omdat je dan iets aan je eigen gedrag moet veranderen: ophouden met op grote schaal dieren als voedsel te zien. Go vegan.

Menig westerling heeft schande geroepen van die markten in China. Ik vraag me af: waar blijft dezelfde verontwaardiging nu corona is aangetroffen onder medewerkers van Duitse en Neederlandse slachthuizen en in nertsenfokkerijen in dit land? Of blijft de verontwaardiging beperkt tot een zoveelste gelegenheid om het virus dat racisme heet verder te verspreiden?

En: waar blijft de afkeer voor die hele horrorindustrie vanwege het leed dat hier niet mensen, maar dieren wordt aangedaan wereldwijd? Ja, wereldwijd. Ook hier. Het is maar een kwestie van wat je is aangeleerd. In India zijn koeien heilig. Hier worden ze gegeten. In China worden ook honden gegeten. Hier is dat een huisdier en gruwen we bij het idee. Maar een varken kan je met precies dezelfde lieve ogen aankijken, alleen zie je die nooit. Het is allemaal even misdadig: of het nu knort, blaft, loeit of miauwt, alle dieren hebben gevoelens, karakter, zijn een individu.

In China zijn die corona verspreidende markten intussen verboden. Zonder de komst van corona zou dat verbod er nooit gekomen zijn. In Neederland zien we nu eindelijk een einde komen aan de nertsenfokkerijen maar wel ten koste van miljoenen jonge dieren die nog bij hun moeder zogen. Ze worden bruut vergast. Dat is de enige manier hoe de mensensoort met andere dieren om weet te gaan, ze massaal de dood injagen. ‘Ruimen’ heet dat dan. Een half jaar later zou het ook gebeurd zijn, maar dan voor de vacht van deze beestjes na een kort leven in een draadkooi waar ze hun kont amper kunnen keren. Maar die sluiting van die hele nertsenindustrie, hoe mooi ook, is ook weer: voor de mensen, niet voor de dieren.

Intussen draaien de slachthuizen business as usual door. Er zouden maatregelen tegen corona genomen zijn. Ja, dat maakt alles goed. Kuch. Uiteraard hebben al die varkens, koeien, kippen, eenden, konijnen en vele andere dieren daar helemaal niks aan. Die slachthuizen hadden al lang gesloopt moeten zijn, niet vanwege corona maar wel vanwege de gruwelijke praktijken die er plaatsvinden en al zo vaak naar buiten zijn gebracht, onder andere door Ongehoord. Ja, die slachthuizen verdienen het om per direct dicht gegooid te worden, om de doodeenvoudige reden dat we het helemaal niet nodig hebben om die beesten aan de lopende band industrieel de strot door te snijden, te vergassen, te elektrocuteren, in kokend water te gooien, kortom de marteldood in te jagen. De enigen die dit hele proces van genetische manipulatie, fokken, vetmesten en over de kling jagen nodig hebben zijn de mensen die geld verdienen aan die hele industrie zoals de veehouders met hun dierenleedfabrieken. Sluiten die hap, net als de nertsenfokkerijen. Liever gisteren dan vandaag. Maar zeg er wat van en er komen lieden met tractoren die dierenactivisten bedreigen, je kent ze wel, die van Farmers Defence Force, die geen enkel geweld schuwen. Maar ja, wat kan je verwachten van lieden voor wie een dier alleen dood wat waard is.

Op TV zie ik de laatste dagen een reclamespotje dat de consumptie van melk en melkproducten promoot. Samengevat: zonder melk zou het land onder water staan. Stelletje rottige kaaskoppen. Ze verzinnen die flauwekul waar je bij staat, het charmeoffensief is weer begonnen. Reframe! Melk, de witte moordenaar. Vlees, ons voedsel voor de bloeddorst. Kip, het meest mishandelde stukje vlees.

Hoe kunnen we de handen ineen slaan tegen deze verderfelijke industrie? Informatie verspreiden? Demonstreren? Stalbezetting? Dieren bevrijden? De fik erin zelfs? Het is allemaal gedaan. Een ding is zeker: veganistisch eten is niet genoeg. We zien nu producenten van dierenmoord die er wat plantaardige producten naast gaan maken om een graantje mee te pikken van wat zij zien als een gat in de markt. Regelrechte greenwashing. En rara, waar gaan de verdiensten naar toe? Naar meer tofu of meer dode koe? Een typisch kapitalistische reactie die laat zien dat er veel meer moet gebeuren dan consumentenbewustwording.

Nu de coronapandemie de hele wereld in zijn greep heeft, is er een kans om het tij te keren. Als mensen dierenlevens niks waard vinden, dan misschien wel dat van zichzelf en hun familie en vrienden. Is corona de wake-up call die alles gaat veranderen? Of wordt het beoogde ‘terug naar normaal’ een terug naar het oude doodnormaal van verhitte dierentransporten, kuikenversnipperaars, levend verbranden en meer van die criminele praktijken voor een stuk lijk op het menu? Nu is het de tijd de megastallen te stoppen, de slachthuizen te sluiten. Om te beginnen! Op naar een nieuw normaal! Zonder dierenleed.