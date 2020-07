Antikapitalist tot in de kist

De tijd dat we wekelijks de podcast van hetredelijkemidden.nl overnamen is alweer voorbij. Kleinburgerlijk al dan niet grappig bedoeld gekeuvel over “boomers” hielp het idee dat hier een medium was dat het Overton-window naar links zou helpen de wereld wel uit.

En is BIJ1 de antikapitalistische partij die de Nederlandse volksvertegenwoordiging zo node mist? Laten we dan toch maar weer eens luisteren.

Rebekka Timmer werd op elfjarige leeftijd voor het eerst politiek actief en op haar achttiende werd ze al raadslid van SP Hilversum. Inmiddels is ze bestuurslid van BIJ1. Ze vertelt over haar politieke verleden, idealen, en hoe je in godsnaam op je elfde in de politiek terechtkomt. Verder vertelt ze over de komende verkiezingen en hoe BIJ1 aan een brede beweging bouwt. Is het kantelpunt bereikt en zijn politiek en samenleving klaar voor een antiracistische, zelfs antikapitalistische partij in het parlement?