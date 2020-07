Einde van de rechtsstaat: celstraf Roger Stone kwijtgescholden

Nadat Attorney General Bill Barr ervoor gezorgd heeft dat Justitie de zaak tegen Michael Flynn liet vallen, Paul Manafort zijn gevangenisstraf van zeven jaar fijn thuis mag uitzitten en vervolgens de eis tegen Roger Stone drastisch liet verlagen, heeft Donald Trump nu de gevangenisstraf van die laatste van veertig maanden helemaal kwijtgescholden. Naar verluidt omdat Stone had laten weten dat hij onder zware druk stond uit de school te klappen over Trump, omdat dat zijn situatie aanzienlijk zou vergemakkelijken.

Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat de rechtsstaat in de Verenigde Staten met deze laatste actie van Trump vrijwel afgeschaft is, en de staatgreep zijn voltooiing nadert. Als hij zo open en bloot durft in te grijpen in de rechtsgang, en die zelfs volkomen teniet durft te doen zie ik niet waar Trump zal stoppen of gestopt zal worden. De enige officiële manier om een Amerikaanse president te stoppen is via een impeachment, en dat is in feite altijd al een dode letter geweest vanwege de veel te zware eisen die eraan gesteld zijn. Het is niet voor niets dat op Nixon na alle presidenten die nog vóór de verkiezingen onvrijwillig het Witte Huis verlaten hebben dat met de voeten vooruit hebben gedaan, dat wil zeggen door op al dan niet natuurlijke wijze te komen overlijden.

De enige andere onafhankelijke macht tegen Trump is de rechterlijke macht, maar die is in de Verenigde Staten onder Barr slechts zeer ten dele onafhankelijk van de uitvoerende macht. Vrijdagavond trok US Attorney Donoghue van het Eastern District of New York zich terug – of liever: werd door Barr weggepromoveerd – waarmee de laatste van het drietal US attorneys (die van Washington DC en het Southern District of New York gingen hem voor) die zaken tegen Trump behandelden uit de weg geruimd is. Attorney Liu van Washington behandelde de zaak Flynn, Attorney Berman van het SDNY ging over de kwesties Giuliani en de absurd hoge betalingen aan de Inaugural Committee van Trump (de fraude begon waarschijnlijk dus al op dag 1 van Trumps termijn) en Donoghue’s kantoor behandelt diverse kwesties aangaande Oekraïne.

Ja, er was eergisteren weliswaar de nederlaag van Trump in het Supreme Court, dat uitsprak dat Trump beslist geen absolute immuniteit tegen het moeten voldoen aan verzoeken om informatie in onderzoeken heeft, maar tegelijkertijd werden de zaken, na eíndelijk in het Supreme Court terecht te zijn gekomen na een jaar van procederen, weer terugverwezen naar de lagere gerechtshoven. Dus waarschijnlijk komt daar niets meer uit voor de verkiezingen (mensen als Neal Katyal, voormalig Deputy Sollicitor General van het Witte Huis, zijn daar wat optimistischer over maar ik moet het nog zien).

Trump en de Republikeinen zullen uit alle macht de verkiezingen proberen te saboteren, zoals ik al eerder beschreef. Maar ik begin me nu, zoals talkshow host Bill Maher al veel langer, ook af te vragen of als zelfs dat niet effectief is Trump eigenlijk wel het Witte Huis zal verlaten. Zijn vroegere advocaat Michael Cohen stelde ook al dat er van vreedzame overdracht van de macht geen sprake zou zijn. Ik denk dit te weten: als Trump weet dat hij niet gedwongen kan worden zal hij blijven zitten. Dit is een volkomen gewetenloze man die nog nooit in zijn leven iets gedaan heeft wat hij niet wou zonder daartoe gedwongen te worden, en zich steeds door god noch gebod gebonden heeft gevoeld. Het gaat er dan op neerkomen of hij bij een verlies de gewapende macht aan zijn kant heeft. Zo niet, dan kan hij gedwongen worden, zo ja dan blijft hij zitten, ongeacht welke regel hem dan ook president-af maakt. Regels doen er niet toe in Trumps universum. Laat het maar aan Trump en Barr over om met een of andere absurde reden op de proppen te komen waarom hij president moet blijven.

(Foto: By The Circus on SHOWTIME – https://www.youtube.com/watch?v=cVRmVlNFEa0, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81289340)