Zeven keer racisme en één keer privacy

“Nederland is een teringracistisch land” – dat zei de rechtse BNR-columnist en vm. Telegraaf-directeur Marianne Zwagerman, wandelend met haar pitbull, in EenVandaag op 16 juli 2020. In de jaren ’90 had zij een zwarte vriend en woonde in een villawijk in Bussum (mijn woonplaats). Als hij op bezoek kwam, werd hij vaak gevolgd en lastiggevallen door de politie.

De RK Kerk – die zwijgt nog steeds in alle talen, ook het Latijn, over racisme. Een simpele Google-check met het commando ‘zoekwoord site:NAAM.nl’ levert één resultaat op, uit 2015. De ultrarechtse RaKker ‘kardinaal’ Eijk en zijn roetveegpiet Hoogenboom sluiten kerken (terecht), ontslaan hun personeel (why not – de apostelen waren ook allemaal vrijwilligers), maken ruzie met de progressieve paus en roepen af en toe, niet al te hard dat vluchtelingen geholpen moeten worden, als ze zich meteen ook even aanpassen. Liefde tot de medemens

Marokkanen – Veel mensen denken dat de twee 15-jarige jongens die een 64-jarige man in Hoofddorp hebben doodgestoken, Marokkanen zijn. Maar het zijn blanke jongens met hogeropgeleide ouders. Dat legde de zeer moedige en welwillende weduwe van de dode, Saskia Manting, uit op 16 juli 2020 in Op1 na de veroordeling van de twee jongens tot gevangenisstraf. Zij wenst hen na hun straf al het goede…

Herstelbetalingen voor Surinamers of Afro-Nederlanders – de nieuwe grote witte angst. Trouwens, waarom zouden brave, doorsnee FvD-aanhangers of PVV-stemmers, die nog nooooooit een zwarte iets hebben misdaan en ook totaaaaal onschuldig zijn aan slavernij, daarvoor moeten opdraaien? Omdat allen in Nederland hebben geprofiteerd – en nog steeds profiteren – van de opbrengsten van kolonialisme. Zoals van de plantages in Suriname, maar vooral de olie, de tin, het rubber en de tabak die we stalen uit Indonesië. Maar vooruit: laten de rijken – lees de VVD en aanhang, incl. Rutte wiens ouders geboren werden in Indonesië – eerst eens even afdragen.

‘Woke‘: Obama’s waarschuwing om mensen met andere meningen toch vooral als mensen te blijven zien, en niet alleen maar verwijten te maken en te vergeten dat we allemaal veel tekortkomingen hebben.

De demonstrant Jasper van den Elshout, werd op 6 juni bij een Forum-vD-flyeractie in Den Bosch door twee Baudet-beveiligers zeker 20 minuten op zijn knieën vastgehouden – omdat hij ‘erg vervelend’ was. Hij spant een rechtszaak aan. Burgemeester Mikkers wil er niet op ingaan. Die wilde vorig jaar ook niet de vererende, provocerende, racistische en discriminerende nazi-expo-zonder-uitleg in zijn stad verbieden, waar de hele Duitse pers wel over viel.

De Duitse staat moet zich flink beperken bij onderzoek naar terrorisme en mag niet zomaar alle databestanden op mobieltjes doorzoeken. Dat oordeelt het Grondwettelijk Hof van Duitsland vanochtend, 17 juli 2020.