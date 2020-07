Moslimvrouwen tegen uitsluiting (met Saida Derrazi)

Er wordt al heel lang in de politiek over moslims gesproken en ook veel over moslimvrouwen. Rechtse politici en opiniemakers wijzen op onderdrukking van de moslimvrouw als het hen uitkomt om er vervolgens beleid tegen migranten of moslims mee te verantwoorden. Maar over geweld op straat van rechtse (witte) Nederlanders tegen moslimvrouwen, of over hun plek op de arbeidsmarkt hoor je ze niet. Van hen mogen ze niet eens zelf bepalen hoe ze zich kleden. De vrouwen achter S.P.E.A.K. herkennen zich niet in datgene wat er over het algemeen over hen gezegd wordt in de media en door politici en zijn het zat dat er al jaren óver hen wordt gesproken en dat ze zelf geen stem in het debat hebben. Hadden, beter gezegd, want met S.P.E.A.K. eisen ze hun plek in het debat op en leggen ze hun eigen politieke agenda op tafel. Fatima Faïd spreekt erover met mede-oprichtster Saida Derrazi. Over hun rol in de feministische beweging en waarom ze het belangrijk vinden om een aparte groep voor moslimvrouwen op te richten.



