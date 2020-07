Shell besmet Museum Boerhaave

Geachte heren Haarhuis en Rinnooy Kan,

U hebt een prachtig museum. Het Rijksmuseum Boerhaave is interessant, leerzaam, mooi en spannend. We hadden u dan ook graag beter nieuws gebracht, maar na grondig onderzoek moeten we constateren: uw museum heeft een virus opgelopen. Uw museum is besmet met Shell.

De symptomen zijn overduidelijk.

Shell is de hoofdsponsor van uw museum

Een prominent deel van de permanente expositie is gewijd aan Shell

U zet de president-directeur van Shell Nederland op hetzelfde voetstuk als Nederlandse Nobelprijswinnaars

In de raad van toezicht zit Rein Willems, een ex-president-directeur van Shell die openlijk klimaatontkenner is en verkondigt dat CO2 niets met klimaatverandering te maken heeft.

Hoe kan een wetenschapsmuseum een toezichthouder aanstellen die openlijk het wetenschappelijk bewezen feit in twijfel trekt dat fossiele brandstoffen klimaatverandering veroorzaken? Dit is old school ontkennen van klimaatverandering van Rein Willems. Dit is wat klimaatbeleid al drie decennia tegenhoudt, dit is het virus waardoor de opwarming van de aarde uit de hand loopt.

Shell heeft een historie van misleiding. In de jaren 90 betaalde Shell een invloedrijk man om twijfel te zaaien over klimaatwetenschap. En anno 2020 gaat de misleiding gewoon door. Binnenkort moet Shell zich zelfs verantwoorden voor een rechter in Washington DC voor z’n misleidende reclame. Shells wereldwijde campagne ‘Make the Future’ is een van de bewijsstukken in de zaak. ‘Make the Future’ is de paraplucampagne waaronder ook Shells kindermarketingfestival Generation Discover valt. Boerhaave is vaste partner van dat festival.

Sponsoring van musea is een bekende tactiek van oliemultinationals. Met sponsoring verbinden grote vervuilers als Shell zich aan de goede naam van het culturele erfgoed van een land, om daarmee hun naam te zuiveren en mensen blind te maken voor de keerzijde van het fossiele businessmodel.

Rijksmuseum Boerhaave gaat nog een stap verder dan andere fossiel-gefinancierde musea en presenteert Shell zelfs als trots onderdeel van de permanente expositie. De president-directeur van Shell plaatst u op hetzelfde voetstuk als Nobelprijs-winnaars. Daarbij noemt u ook het ‘oer-olieveld’ op Sumatra, waarbij u niet het hele verhaal vertelt over de rol van Shell in het koloniale verleden van Nederland.

Een van de belangrijkste lessen van corona was dat de anderhalve meter afstand niet alleen bedoeld was om de eigen gezondheid te beschermen, maar vooral die van kwetsbare mensen en zorgpersoneel. Op dezelfde manier bent u niet alleen verantwoordelijk voor uw eigen museum, maar ook voor de boodschap die uw museum meegeeft aan de samenleving en uw (jonge) bezoekers.

Zolang het Boerhaave Museum besmet is met Shell en daarmee het fossiele businessmodel van Shell legitimeert, werkt u mee aan het verergeren van klimaatverandering, ontwrichting van de maatschappij en het uitputten van mensen, samenlevingen en ecosystemen (ecocide).

Gelukkig is een besmetting met Shell niet permanent. Ontsmetten is makkelijk, vele musea in Nederland en in andere landen zijn u al voorgegaan. Het Van Gogh Museum, het Mauritshuis en het Museon hebben zich ontdaan van de parasiet. Zij zijn niet langer gastheer voor een fossiele multinational die ons gezamenlijke culturele erfgoed gebruikt om zijn straatje schoon te wassen.

Om verdere besmetting te voorkomen, verzoeken wij ook het Rijksmuseum Boerhaave om de banden met Shell te verbreken. Dat houdt in:

Geen geld meer aannemen van Shell

Geen (ex-)Shell-mensen in de Raad van Toezicht van het museum

Stop de samenwerking met Shell voor kinderactiviteiten, zoals kindermarketingfestival Generation Discover

Verwijder Shell uit de permanente expositie of noem ook expliciet de rol van Shell in het veroorzaken van klimaatverandering, het twijfel zaaien over klimaatwetenschap, het plegen van ecocide en mensenrechtenschendingen

Wij rekenen erop dat u deze maatregelen snel neemt, zodat u nog deze zomer virusvrij bent. Wij verheugen ons op een bezoek aan uw mooie – ontsmette – museum!

Hartelijke groet,

Femke Sleegers, Fossielvrij Onderwijs & Reclame Fossielvrij

Linda Knoester, Extinction Rebellion Leiden

Erik Christiansson, Fridays for Future Nederland

Hanneke van Houten, Code Rood

Frank van Schaik, Teachers for Climate

Liset Meddens, Fossielvrij NL

Mirjam Vossepoel, Jongeren Milieu Actief

Mirjam van der Steur, Extinction Rebellion Jong

Vatan Hüzeir, Rotterdams Klimaat Initiatief

Harriet Bergman, promovenda universiteit Antwerpen

Thirza van ‘t Rood, Fridays for Future Leiden

Katy Olivia Tergauw, Stop Ecocide!

Marjolein Moeijes, Extinction Rebellion Rotterdam

Willemijn Plomp, Earth Strike Leiden

Fossil Free Culture NL

– Overgenomen van Code Rood