Gisteravond was een van de grootste, ruigste en bestvoorbereide menigten op de been bij het gerechtshof in Portland, Oregon, sinds meer dan een maand. Demonstranten hadden helmen, schilden, duikersbrillen, gasmaskers, verbandkisten, laserschijnwerpers, zoeklichten bij zich, en ze hadden de kennis, de materialen en het zelfvertrouwen om om te gaan met traangas. Er werden granaten retour afzender gestuurd, andere werden eenvoudigweg gedoofd door er water over te gieten. We weten allemaal dat ze door warmte worden aangedreven en dus slechts door de inhoud van een half waterflesje uitgeblust kunnen worden, of doordat ze in een open waterkan gegooid worden.

Het moederblok (ook mom-tifa genoemd) was ook op volle sterkte en in de frontlinie, waarbij ze de semerissen weerstonden en de menigte beschermden met hun lichamen en hun vastberadenheid. Het gerucht gaat dat de moeder van Donovan Labella – de demonstrant die doorde federalen ernstig gewond is met een gebroken schedel nadat hij vorige week in zijn hoofd geraakt was door een gericht schot – moeders had opgeroepen de straat op te gaan en voor een betere wereld voor hun kinderen te betogen en alles te doen om hen veilig te houden. En de moeders hebben die oproep beantwoord. Zaterdag verschenen de moeders voor het eerst als een macht en gisteravond waren ze met vele malen meer. “Als de moeders zich in de strijd begeven is het Rijk al gevallen.”

Die avond waren er uitgebreide botsingen en de federalen voerden het geweld op, duidelijk ongelukkig met de grote menigte die daar was om hen te verdrijven. Verscheidene salvo’s traangas schrokken de menigte niet af. Die hergroepeerde zich en liep herhaaldelijk terug naar het justitieel centrum en het federale gerechtshof.

De beweging breidt zich verder uit in Portland en de tactieken worden sterker. Veel liberals (en iedereen rechts van hen) zullen je willen doen geloven dat het afbranden van het gebouw van de vakbond van de Portlandse politie de mensen afkerig hebben gemaakt van deelnemen. Het tegendeel is het geval en steeds meer mensen worden bewogen door de woede die mensen tonen terwijl zij vechten tegen dit weerzinwekkende systeem, dat is gebouwd op de genocide tegen de oorspronkelijke bewoners en de gedwongen arbeid en de dood van Zwarte lichamen die van over de oceaan zijn gestolen.

– Vertaald van It’s going down