Open brief: Een einde aan al het slachten en een einde aan racisme

Beste mede-dierenvrienden,

Wij zijn een aantal dierenvrienden uit de Zaanstreek en schrijven jullie

over het volgende.

Op facebook hebben we jullie oproep gezien tot een ‘stil protest tegen

het offeren van dieren’ bij een halal slagerij in Zaandam, op de dag van

het islamitisch offerfeest, vrijdag 31 juli, van 10:30 tot 12:30 uur.

Het gaat om dit event.

Deze oproep vinden we problematisch. We willen jullie dan ook vragen om

hiervan af te zien en wel om de volgende redenen:

Laten we beginnen te zeggen dat we er niet aan twijfelen dat jullie, net

als wij, tegen elke vorm van slachten zijn. Slachten is een gruwel. Elke

vorm van slacht. Het maakt een dier niet uit hoe en waar en waarom die

slacht plaatsvindt. Slachten moet stoppen.

Maar dat bereik je niet door deze specifieke vorm van slachten eruit te

lichten.

In jullie oproep zeggen jullie dat de actie een protest is tegen het

‘offeren van dieren’ en ‘niet tegen de islam of de onverdoofde slacht’.

Maar zo komt het niet over.

Allereerst: dat offer waarover dit gaat wordt door middel van

onverdoofde slacht gebracht. Dat kun je niet los van elkaar zien. Ten

tweede: door de nadruk van het protest te leggen op dit ‘offeren’

tijdens het islamitisch offerfeest wek je de indruk dat het een protest

is tegen dat islamitisch offerfeest. Maar feit is dat het onverdoofd

slachten waarmee dat offer wordt gebracht het hele jaar door gebeurt,

zowel voor halal (islamitisch) als koosjer (joods) vlees.

Je kunt volgens ons dus geen betere dag en geen betere oproep verzinnen

als je mensen tegen moslims zou willen opzetten. Het lijkt haast wel

alsof je zeggen wilt: wij westerlingen slachten veel diervriendelijker,

en die moslims zijn een stel barbaren want ze slachten zonder verdoving

en dan nog voor Allah ook.

Hierdoor lijkt het meer op haat zaaien dan op een dierenrechtenactie.

Bovendien: je kunt toch moeilijk met droge ogen beweren dat het er in de

conventionele slachthuizen zo pijnloos aan toe gaat.

Samenvattend: door je op deze dag op deze specifieke vorm van slachten

te richten, laad je de verdenking op je met selectieve verontwaardiging

bezig te zijn. Als een extreemrechtse groep dit doet, dan weten we het

zeker: dit is een racistische actie. Het gaat ze niet om de dieren, dat

ritueel slachten is een stok om de hond mee te slaan. Dat jullie erbij

zeggen dat dit niet de bedoeling is, is wat jullie van hen onderscheidt.

Maar in de praktijk zegt het weinig want die implicatie is er toch.

Daarmee speel je ongelooflijk hard extreemrechts in de kaart en dat

brengt ons op het volgende:

Aansluitend op jullie demonstratie, die van 10:30 tot 12:30 uur duurt,

houdt het extreemrechtse Rechts In Verzet – op 15 minuten loopafstand

vanaf jullie demonstratie – van 13 tot 18 uur een demonstratie ‘Stop

ritueel slachten’ in het centrum van Zaandam. Ze willen daar 5000

pamfletten verspreiden. We kunnen ons niet voorstellen dat jullie

daarmee geassocieerd willen worden. Dat alleen al moet reden genoeg zijn

om hiervan af te zien.

Daarbij lopen jullie het risico dat extreemrechts graag van tevoren even

met jullie mee wil komen doen om deelnemers aan jullie demonstratie mee

te lokken naar die van hen, want hoe krijg je anders die 5000 flyers

verspreid met het kleine aantal mensen waaruit Rechts In Verzet bestaat?

Zo kunnen medestanders van jullie onbedoeld bondgenoten worden van

extreemrechts. Daar sta je dan samen met extreemrechts te demonstreren,

met racisten en fascisten zoals Hugo Kuijper (zie:

KAFKA) die daarbij wel aanwezig zal

zijn.

We horen jullie al zeggen: we doen het voor de dieren. Maar de strijd

voor dierenbevrijding kun je niet los zien van de strijd voor menselijke

bevrijding. Voor racisme kan en mag geen plaats zijn: antiracisme en

antispeciësisme horen hand in hand te gaan. De minste suggestie van

samenwerking met of het tolereren van extreemrechts in je beweging leidt

tot uitsluiting van mede-dierenrechtenactivisten van kleur en/of met een

andere culturele en/of maatschappelijke achtergrond en/of afkomst. Het

is immers een wit privilege om je te kunnen veroorloven om acties te

organiseren waar racisten zich bij thuis voelen of erger nog: zelfs

welkom zouden kunnen zijn. Wij vinden dat deze actie dat gevaar in zich

draagt en komen daarom niet meedoen met jullie actie, net zo min als dat

we zouden meedoen met die van Rechts in Verzet.

Bedenk je tenslotte ook nog het volgende: de demonstratie van Rechts in

Verzet is al bekend in antifascistische kringen en zal ongetwijfeld niet

zonder tegenactie blijven en beslist ook jonge moslims bereiken die er

wel eens tegen in het geweer zouden kunnen willen komen. De kans bestaat

dat jullie demonstratie ook bij hen al bekend is of wordt. De woede over

de racistische actie zou ook wel eens op jullie boterham terecht kunnen

komen. Als al het voornoemde niet reden genoeg is om van deze

demonstratie af te zien, vraag jezelf dan af of je aan boze jonge

moslims kunt uitleggen dat het toch echt niet als moslim bashen bedoeld

is. Zoals we al zeiden: het verschil is moeilijk te zien. Protesteren

“tegen offeren” komt over als zondebokkenpolitiek. Hebben jullie

trouwens gezien dat er ook veganistische moslims bestaan die in de eigen

gemeenschap op dit vlak goed werk verrichten? Zie:

http://veganmuslims.com. Het zou in dit verband een veel beter idee zijn met hen contact op te nemen en hun acties van support te voorzien. Samen met moslims tegen (onverdoofd) slachten, in plaats van tegen hen!

Al met al hopen we dat jullie hier nog eens goed over willen nadenken.

Tegelijk willen we de discussie hierover aanzwengelen. Daarom is dit ook

een open brief.

We willen hiermee ook dierenrechtenorganisaties in het algemeen oproepen

er meer aan te doen om ‘all inclusive’ te worden in onze strijd tegen

elke vorm van moord op dieren en zich actief open te stellen voor

deelname van en samenwerking met alle dierenrechtenactivisten, niet

alleen witte westerlingen.

We horen graag van jullie!

Groeten van enkele Zaanse dierenvrienden