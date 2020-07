Toespraak van Alexandria Ocasio-Cortez over seksisme

Dit is de beste redevoering sinds Frederick Douglas’ ‘Meaning of Fourth of July’ in 1865. Of misschien wel sinds Socrates’ Apologie. Alexandria Ocasio-Cortez over seksisme in het Congres en in de bredere samenleving. Uit het hoofd, zonder papier en/of geheugensteuntjes. Aanleiding was een opmerking van haar Republikeinse collega Ted Yoho die AOC betitelde als een ‘fucking bitch’. Yoho bood wat halfslachtige excuses aan, maar daar zat AOC niet op te wachten.

Uitgelichte afbeelding: AOC tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Bernie SAnders – By Matt Johnson from Omaha, Nebraska, United States – IMG_3973, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83956630