Lachen met de Trumpcampagne

“With the leadership change in the campaign, there’s understandably a review and fine-tuning of the campaign’s strategy. We’ll be back on the air shortly, even more forcefully exposing Joe Biden as a puppet of the radical left-wing,” a senior campaign official told CNN.” (CNN)

Hahaha – fine-tuning – hahahahaha en nadat je dan een maand lang tot diep in de nacht hebt zitten fine-tunen met je campagneteam trekt Trump met één rabiaat-achterlijke opmerking het tafellaken onder je hele ge-finetunede propaganda-apparaat uit. En dan centrist-corporatist par excellence Joe Biden proberen weg te zetten als handpop van extreem-links – hahahahahahahahahahahahahahahahahaha – pardon.

De Republikeinen hadden waarschijnlijk gelijk het meest beducht te zijn voor Biden als kandidaat, juist omdàt hij heel moeilijk met verondersteld extreem-links (onze huidige PvdA zou extreem-links zijn in de VS, ik bedoel maar) te associëren is. De linkse vleugel van de Democraten is allesbehalve blij met hem.

Maar campagneleider Brad Parscale werd dus gedegradeerd en nu mag ene Bill Stepien het proberen.

“Under Stepien’s management, the campaign also attempted to debut a new tone from the President, with Trump encouraging mask use and focusing more prominently on fighting the Covid-19 pandemic.” (CNN)

*Dept door neusgaten uitgesproeide koffie van toetsenbord* Een nieuwe toon? Trump en een nieuwe toon?? De man kent maar één toon en dat is die van een volslagen egoïstische, narcistische en racistische brulboei en daar heeft niemand gedurende 74 jaar ook maar íets aan kunnen veranderen. Je gunt de Republikeinen de wanhoop vanwege het moeten managen van een gigantische, kwaadaardige terreurkleuter als Trump van harte. Ze hebben het immers helemaal aan zichzelf te danken na het decennialang spelen op de stompzinnigste en meest rabiate sentimenten van het volk.

Nee, het gaat niet helemaal flex met de campagne van Team Trump. De peilingen zijn behoorlijk rampzalig, en blijkbaar lukt het wegliegen van het virus ook niet echt, gezien de dramatisch lage opkomst bij zijn campagnerally in Tulsa, althans vergeleken met de briljant opgestookte hoax via TikTok die de verwachte bezoekersaantallen torenhoog opschroefde tot miljoenen bezoekers (nu was het eens een èchte hoax, nietwaar Donald?), het compleet moeten afzeggen vanwege gebrek aan belangstelling van een rally in New Hampshire (volgens Trump was het vanwege het weer) en de werkelijk volkomen lachwekkende poging tot een soort van kleinere rally, afgelopen week in Florida:

“President Trump on Friday held a scaled-down campaign-style rally on an airport tarmac in Florida, drawing a crowd of supporters who packed closely together in a state that has been devastated by the coronavirus pandemic. The president landed in Tampa, where he is participating in a fundraiser, and was greeted by dozens of supporters who had gathered along barricades.” (The Hill)

“Dozens”? Hier had natuurlijk moeten staan “mere dozens” (slechts enkele dozijnen vs. dozijnen). Dus de Airforce One, die hele Boeing 747, moest een tussenlanding maken teneinde Trump enkele tientallen mafketels toe te laten brullen op de landingsbaan? Ze hebben ze nog dicht op elkaar moeten pakken ook – tegen alle coronaregels in – zodat het op de foto’s nog íets van een menigte leek. De meeste mensen kijken blijkbaar toch wel degelijk uit voor dergelijke bijeenkomsten, zelfs Trumps aanhangers.

Toch, in termen van verkiezingscampagnes is het nog lang tot 3 november, en Hillary Clintons peilingen stonden er ook nog rooskleurig voor rond deze tijd in 2016. Niettemin zijn de tekenen niet slecht, en vooral in de battle states staat Biden er zeker niet slecht voor.